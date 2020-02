Megújul a siófoki Ezüstpart

Siófok nyugati, még a múltszázadi tömegturizmus emlékeit idéző üdülőterülete idén látványosan megújul: a Zöld város városrehabilitációs programnak köszönhetően a széplaki városrész a siófoki élet egyik új központjává válhat.

Az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával megvalósuló Zöld város programra azért pályázott Siófok, hogy a jelenleg leromlott állapotú, alulhasznosított Ezüstpart is méltóvá váljon a gyors ütemben fejlődő városhoz.

A cél egy olyan aktív, természet- és családbarát környezet kialakítása az egyre nagyobb lakossággal rendelkező széplaki városrészen, amely Siófok egészének kulturális és gazdasági életét is élénkíteni tudja.

A 2018-ban indult projekt egyik legfontosabb eleme egy, a siófokiak és az ide látogató turisták számára is vonzó közösségi tér kialakítása. A felújításoknak és a funkcióbővítésnek köszönhetően idén nyárra létrejön egy olyan terület, amely kulturális és szórakoztató programok befogadására is alkalmas – ehhez egy mobilszínpadot is kialakítanak -, emellett találkozóhelyet jelenthet minden korosztály számára.

A tervek között egy olyan őstermelői piac is szerepel, ahol bemutatkozhatnak a helyi és térségi termelők. Megújul a téren található jelenleg nem üzemelő nyilvános illemhely is.

A fejlesztések során a zöldfelületek arányát is jelentősen növelik a területen: az új fák telepítése mellett helyet kap egy közösségi gyógynövény- és fűszerkert is. Emellett a teljes felújítás során kiemelt figyelmet fordítanak a környezetbarát és energiahatékony megoldások alkalmazására. A térhez kapcsolódó Vécsey utcai fasor teljes megújítására is sor kerül.

A városban évről évre javuló közbiztonsághoz is hozzájárul a Zöld város projekt: a városrész rehabilitációjának egyik fontos hozadékaként a helyiek és a turisták biztonságérzete tovább javulhat az érintett területeken.

A Zöld város projekt fejlesztései összességében az egész település szempontjából jelentősek, hiszen az Ezüstpart kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a jövőben Siófok egyik fontos, a város egészébe szervesen illeszkedő központja legyen. Kiemelt cél az is, hogy Siófok és benne az Ezüstpart a nyári főszezonon kívül is vonzó legyen az idelátogató turisták számára.

A kivitelezési munkák a tervezett ütemtervnek megfelelően haladnak előre!