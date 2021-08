Mikor éri meg kiváltani a lakáshitelt?

Az otthon a legtöbb család legnagyobb értékű vagyontárgya. A lakás vagy ház gyakran hitellel kerül megvásárlásra, és ez egy hosszú távú döntés, ami gyakran évtizedekre szól. Alapos mérlegelés és utánjárás ellenére, a változó gazdasági környezet miatt később felmerülhet, hogy a lakáshitelt érdemes lecserélni, aktualizálni, egy a család számára előnyösebbre.

Változik a világ

A gazdasági, üzleti folyamatok megváltozhatnak az évek során, így az egykor legjobb konstrukció helyett találhatunk jobbat, előnyösebbet, és ami lényeg: olcsóbbat. Lehet rövidebb a futamidő, így gyorsabban kerül a család birtokába az ingatlan. Lehet alacsonyabb a törlesztőrészlet, ami nem terheli meg annyira a családi költségvetést. Mivel hosszú évekről van szó, könnyen lehet, hogy találunk olyan megoldást, ami megéri az utánajárást, mert a végén a család zsebében marad egy jelentős összeg.

Hogy működik a lakáshitel kiváltása?

A kiváltás hosszabb folyamat is lehet, hiszen először találnunk kell egy új, jobb hitelkonstrukciót, ott elindítani a hitelfelvétel folyamatát, majd a kapott összegből visszafizetni az aktuális tartozást. Költségek is felmerülnek majd, hiszen a bank kérhet tőlünk díjat a végleges előtörlesztésért, és az új hitel felvételének is vannak költségei. A költségek pontos meghatározásában segít a banknavigator.hu , ahol az aktuális lakáshitelek lehetőségeiről tájékozódhatunk. A hitelkalkulátor kiszámolja nekünk a futamidőre eső havi törlesztőrészletet. Lehetőségünk van teljes hitelkiváltásra is, vagyis minden egyéb hitelünket is visszafizethetjük az újjal. Ez kedvező lehet számunkra, hiszen csak egyfelé kell majd fizetnünk, nem kell az autó és a TV törlesztőrészletével külön foglalkoznunk.

Sok lehetőség

A megtakarítás mellet más cél is vezérelhet bennünket. A kisebb törlesztőrészlet vagy a rövidebb futamidő mellett akár választhatjuk a változatlan törlesztőrészletet és futamidőt, egy magasabb hitelösszeggel, hiszen egy kedvezőbb hitel esetén nagyobb összeghez juthatunk. Ezt aztán felhasználhatjuk az éppen aktuális céljainkra. Figyelhetünk arra, hogy az új hitelünk forint alapú és fix kamatozású legyen, valamint a kamatperiódus hossza is fontos lehet. A hitel kiváltásánál felmerülhet, hogy a régi hitelt egy államilag támogatottra cseréljük, hiszen így bekapcsolódhatunk a kormány épp aktuális Otthonteremtési támogatási rendszerébe, jelentősen csökkentve a kiadásinkat.

