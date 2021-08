Mikor nem éri meg a Babaváró kölcsön felvétele?

A Babaváró kölcsön a kormány Otthonteremtési programjának egyik sarokköve. A méltán népszerű kölcsönfajta célja, hogy a gyermekvállalás előtt álló családokat méltó lakhatási körülményekhez jutassa, így biztosítva egy alapot: a család házát vagy lakását. A magas hitelösszeg valamint a kamat és egyéb kedvezmények lehetővé teszik a fiatalok számára a megfelelő ingatlan megvásárlását.

Babaváró kölcsön – összetett feltételek

A kölcsön feltételrendszere úgy lett kialakítva, hogy az széles körben elérhető, és felhasználható legyen. A család gyerekvállalását támogatja a kormány, oly módon is, hogy a gyermek még nem született meg, elég a kölcsönt felvevőnek vállalnia, hogy a család bővülni fog legalább egy gyermekkel, így már a hitel kamatmentessé válik. Ha ez a feltétel valamilyen oknál fogva mégsem teljesül, a kamattámogatást vissza kell fizetni. Ez egy családban a legjobb szándék ellenére is előfordulhat, és ezzel a hitel alapfeltételei alapjaiban megváltoznak.

Nem születik meg a vállalt gyermek

A kölcsön felvételekor megfelelő alapossággal érdemes eljárni, igaz ez a Babaváró kölcsönre is. Az akolcson.hu oldalon több bank kínálatát hasonlíthatjuk össze, ezzel segítenek a legjobb döntés meghozatalában. A legalaposabb felkészülést is átírhatja azonban, ha nem születik meg a vállalt gyermek, és ez felborítja az addig gondosan tervezett jövőnket. De mekkora a baj? Hogyan változik meg a kölcsön? Megéri-e így is a Babaváró kölcsön?

Megváltoznak a hitel feltételei

Amennyiben a hitel felvételétől számított öt éven belül nem születik meg a vállalt gyermek, az addig megkapott kamattámogatást vissza kell fizetni. A szerződés értelmében ugyanis a támogatás már a hitel felvételének pillanatától jár, nem pedig a gyermek megszületésétől. A kölcsön is átalakul piaci kölcsönné, változik a kamat, és a havi törlesztési limit maximum is eltűnik. Egyértelműen rossz-e ez? Érdemes összehasonlítani a piaci hitelekkel a saját Babaváró kölcsönünket. Egy lakáshitel, amit piaci alapon veszünk fel, szigorúbb feltételeket tartalmazhat, nagyobb jövedelmet kérhetnek, más lehet a futamidő és a törlesztőrészlet is. A Babaváró kölcsön, ha átalakul, fix kamatozású lesz, ami mindenképpen előnyös és kiszámítható számunkra. Egy piaci lakáshitelnél a kamatperiódus is jelent bizonyos kockázatot. És ott van még a jelzálog is.

Belevágni vagy nem belevágni?