Milyen az ideális csavarbehajtó?

Nincs olyan háztartás, ahol időre ne tenne jó szolgálatot egy csavarbehajtó. Hiszen ahol bútorok, egyéb berendezési tárgyak és barkácsolásra váró alapanyagok vannak, ott bizony nagy szükség van e szerkezet használatára. Hiszen nem csak gyorsabbá és hatékonyabbá tehető általa a munka, mint egy kézi szerszám használata esetén. Ám lássuk be, képtelenség szabad kézzel úgy meghúzni egy csavart, mint ahogy egy csavarozó gép teszi.

Ipari méretek vagy házi körüli felhasználás

Természetesen számos különböző típusa létezik a csavarbehajtóknak. Az egyik ezek közül a két fő kategória, amely alapján nagyban leszűkíthető a választék. Hiszen valakinek vagy ipari teljesítményű berendezésekre van szüksége, vagy a ház körüli munkákhoz keres kisebb teljesítményű, ám a célnak tökéletesen megfelelő szerkezetet.

Milyen esetekben használható egy fúró csavarozó a ház körül?

Valójában ott, ahol szükség van egy csavar megfelelő helyre való becsavarására, ott helye van egy ilyen szerkezetnek is. Legyen az egy lapra szerelt bútor összeállítása, egy új kép felfúrása a falra, egy polc elhelyezése vagy egy zár kicserélése, a munka sokkal gördülékenyebben zajlik egy csavarbehajtó segítségével. Hiszen míg egy csavarhúzóval sok erőfeszítésbe telik már egyetlen csavar elhelyezése is, addig egy elektromos változat segítségével mindez csupán néhány másodpercet vesz igénybe. Vagyis bőven lesz ideje élvezni a munkája gyümölcsét.

Lényeges, milyen akkumulátor kapott benne helye

Szintén nagy vízválasztó a vásárlás során az akkumulátor típusa, ugyanis a 4,8 Voltostól egészen a 24-36 Voltos kivitelig számos különböző teljesítményű variáció létezik. A döntésnél a fő szempont ilyenkor az, hogy várhatóan milyen gyakran lesz bevetésen a gép és egy-egy alkalommal mennyi ideig lesz használatban. Alkalmi használat mellett tökéletes a legkisebb verzió beszerzése is, ám ha gyakran akad kézbe a csavarbehajtó, mindenképpen a magasabb Voltok között ajánlott válogatni. Emellett a súly terén is lehetnek különbségek. Hiszen bár alapvetően nehezebbek az akkumulátorral ellátott gépek, ebben az esetben a kivétel sokszor erősíti a szabályt. Ma már sok olyan csavarbehajtó is található a piacon, amelyek a kis súlyuk ellenére nagy kapacitással és nyomatékkal vannak felszerelve, így ajánlott ezek között is válogatni. Így nagy teljesítmény mellett sem fog megremegni az ember keze a nehéz súly miatt.

A nyomaték mellett sem mehetünk el szó nélkül

A csavarbehajtó szerkezetek nyomatéka a gép erejét mutatja meg, vagyis minél nagyobb, annál hatékonyabb a kézben tartott gépezet. Vagyis ismét egy döntő szempontról van szó, ha csavarozó vásárlásáról beszélünk. A legtöbb esetben már arra is van lehetőség, hogy szabályozzuk a nyomatékot egy speciális beállító gyűrű segítségével, ám ennek mértéke minden típusnál más és már, amit szintén figyelembe kell venni.

A kényelmet szolgáló kiegészítők

A különböző gyártók igyekeznek minél inkább felhasználóbarát szerkezeteket piacra dobni, ennek eredményeképpen pedig számos, a kényelmet szolgáló funkció került beépítésre a különböző eszközökbe. Ilyen például a gyorscseréjű fúrótokmányt, amely lehetővé teszi a fúróhegy szerszámok nélküli gyors cseréjét, de létezik úgynevezett gyorsleállítási funkció is amely azt hivatott megakadályozni, hogy a kezelőkapcsoló kioldása után működésbe lépjen a szerkezet. A LED-lámpák megjelenése is egyre gyakoribb, amely remek szolgálatot tesz akkor, ha sötét, nehezen hozzáférhető helyen zajlik a munka. Szintén hatalmas előny az, hogy a legtöbb ilyen csavarbehajtó kis koffer szerű táskában kerül forgalomba, így a tárolása is megoldott, bármilyen polcon kényelmesen elfér és nem érik káros külső behatások sem ezáltal. Vagyis az alap beállítások mellett mindenképpen érdemes ezeket az extrákat is figyelembe venni a vásárlás során.

Látható, hogy ha csavarbehajtóról van szó, a választék kifejezetten széles, vagyis mindenki megtalálhatja közöttük a számára legideálisabb verziót.

Fotók: szerszamkell