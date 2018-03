Párkeresés viszontagságokkal

Egy igazi olasz halászfalu központi terén csipkeverő lányok-asszonyok beszélgetnek, csipkelődnek, majd egymásnak is ugranak. Természetesen a férfiak is bekapcsolódnak a veszekedésbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Már az előadás elején elszabadulnak az indulatok és a szenvedélyek. Goldoni életművének egyik igazi gyöngyszeme a Chioggiai csetepaté. Nemcsak azért, mert hús-vér emberekről szól, hanem azért

is mert hihetetlen őszinteséggel és humorral árbázolja a párkeresés gyötrelmeit.

Az előadásban a Kaposvári Egyetem negyed éves színészhallgatói is szerepet kaptak. Többségében a fiatal eladósorban lévő lányokat és a halászlegényeket alakítják. Fortunato, a hadaró kissé beszédhibás halászt pedig a Kossuth-díjas Eperjes Károly alakítja. Goldoni legtöbbet játszott komédiáját harmadik

alkalommal rendezi meg Kéry Kitty. A Csiky Gergely Színházban még soha nem dolgozott.

– Megküzdöttem azokkal a nehézségekkel, hogy ne ismételjem magam, de ami nagyon érdekes volt, hogy sokszor a színész hallgatók jöttek olyan ötletekkel, amelyek a korábbi előadásban voltak. Tehát, ez azt is jelenti, hogy ha valami jó és bevált, akkor nem tud mást választani az ember. Ebből is látszik, hogy Goldoni örök és klasszikus, a jellemábrázolás mestere- mondja az előadás rendezője Kéry Kitty. Carlo Goldoni, a legtöbbet játszott színpadi szerzők egyike. Több mint 150 színdarabot írt, több mint kétszáz éve nevetünk mesteri, komikus fordulatain. A komédia megújítóját semmi nem érdekelte jobban, mint az emberi szív.

– Rendkívül sokat lehet belőle tanulni, mert Goldoni nem pusztán helyzeteket villant fel és hihetetlen vicceseket ír és mond, hanem valódi embereket ábrázol. A hétköznapi sorsok hatalmas amplitudóval rendelkeznek és nagy jellemfejlődésen mennek keresztül. Ezen túl nagyon fontos része az előadásnak, az odafigyelés. A másik megértése. Azt gondolom, hogy a színészhallgatók is rendkívül sokat tanulhattak ebből a munkából- tette hozzá a rendező. A Chioggai csetepatét a Kaposvári Egyetem új játszóhelyén, a volt Latinka Székházban láthatják. Az előadás egy igazi komédiázás: tele van pletykákkal, vitákkal, félreértésekkel és természetesen szerelmi csatározásokkal.