Profi cégnek profi bútor: így válassz irodabútort

Bármilyen helyiségről is legyen szó, biztosan kivált belőlünk valamilyen érzést belépéskor. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azokat a tereket, ahol különösen sok időt töltünk, megfelelő körültekintéssel rendezzük be.

Irodánkban rengeteg időt töltünk, napjaink egyharmadát vagy akár felét is, éppen ezért kiemelt fontossággal bír, hogyan is érezzük magunkat ebben a környezetben. Vannak persze olyan adottságok, amiken nem tudunk változtatni, ami azonban nagyon sokat számít és mégis könnyedén variálhatjuk, az az iroda berendezése.

Ráadásul az iroda a cég arca, így nem csak az ott dolgozók igényeire kell figyelmet fordítani, a céghez látogatókban is fontos jó benyomást kelteni.

Hogyan válassz irodabútort?

Bár elsőre azt gondolnánk, hogy nagyon egyszerű, csupán funkcionális darabokat kell választani, azonban ez a kérdés korántsem ilyen könnyű. Az irodabútorok kiválasztása valójában nagyon is nehéz feladat, mely feladja a leckét még a tapasztaltabbaknak is. Van azonban néhány szempont, melyeket szem előtt tartva kicsit könnyebb dolgunk lesz. https://favi.hu/termekek/kategoria/irodabutorok

1. A bútorokkal szembeni elvárások

Először is pontosan ismerni kell minden dolgozó igényét, és a cég sajátosságait. Figyelembe kell venni, hogy milyen helyiségek találhatóak az irodában, és ezek milyen funkciót töltenek be. Ezek mentén már könnyebben meg lehet határozni, hogy milyen bútorokra lehet szükség az iroda különféle szobáiban. Amire biztosan minden irodában szükség lesz, az a megfelelő minőségű íróasztal és forgószék, de ezeken felül akár egyedi igények is felmerülhetnek.

2. Egységes arculat

Ha rendelkezik a cég arculati kézikönyvvel, mely előírja az irodai designt, akkor persze nem is kérdés, milyen arculatban kell berendezni a teret, azonban egyéb esetekben is fontos odafigyelni az egységes kép kialakítására. Ha nem tiltják a szabályok, érdemes lehet némi színt is csempészni az irodába, ezzel is fokozva az otthonosság érzetét, mely nagyon fontos annak érdekében, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat a környezetben.

3. Variálhatóság

A legtöbb iroda gyakran változik, akár csak a munkavállalók számával, akár egy-egy költözés alkalmával. Ennek megfelelően okos döntés lehet, ha variálható bútorokat választunk, melyek megfelelő szolgálatot fognak tenni, bárhogy is alakuljon az iroda sorsa.

Egy jól megválasztott irodaszekrény például lehet tároló is, azonban egy nagy, közös légtérben elhelyezve akár térelválasztó funkciót is betölthet.

4. A kényelem

Az irodabútorok kiválasztásakor rendkívül fontos figyelembe venni a kényelmi szempontokat is. Különösen igaz ez például a székek kiválasztásakor. Egy átlagos munkavállaló az irodai forgószékében akár napi 6-7 órát is ülhet, ami miatt nagyon fontos, hogy az ne csak kényelmes és szép legyen, de az egészségére se legyen káros.

5. Személyre szabottság

Akár egy légtérről, úgynevezett open office-ról van szó, akár kisebb szobák alkotják az irodát, érdemes valamekkora szabadságot engedélyezni a munkavállalóknak és lehetőséget biztosítani arra, hogy személyre szabhassák munkaterületüket. Egy-egy kedves kép, saját növények vagy a személyes tárgyak mind mind növelik a személyes komfort érzetét, mely minden irodában elengedhetetlen.

