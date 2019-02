Vans teniszcipők, amikben nem kell a labdával törődnie 

A Vans márka 1966-ban látott napvilágot. Alapítója Paul Van Doren fiatalként a helyi cipőgyárban dolgozott, a Randy’-s-ben, majd kitartásának köszönhetően évek után a bostoni gyár alelnöke lett. Karrierje azonban igazán csak akkor indult be, amikor megalapította a Vans márkát. Lábbelijei hamar ismertek lettek a BMX-es körökben. 1977-ben látott napvilágot az Old Skool modell, amely már magán viselte a kultikus bőrcsíkot, ami hullámra hajazva fut végig a Vans cipőkön.

Az ecipo.hu információi szerint a 80-as években indult el a Vans-nál az a folyamat, ami legjobban a testreszabás kifejezéssel lehetne fémjelezhető. A tervezők ekkor már úgy gondolták, hogy a viselt lábbeli sokat elárul az egyéniségről, ezért a testreszabott megoldásokat igyekeztek előnyben részesíteni. A Vans a különleges igényekkel rendelkező vásárlókat célozta meg, és az egyedi megjelenés mellé prémium minőséget is garantált.

Klasszikustól az extravagánsig

Napjainkban laza hétköznapi viseletként és sportcipőként egyaránt jelen van a piaci kínálatban a márka. A klasszikus színeken túl izgalmas minták és kreatív megoldások is szerepelnek az aktuális választékban. A fekete-fehér színkombináció általában mindenki ízlésének megfelel. Idővel azonban világossá vált a tervezők számára, hogy a színes darabok iránt is nagy érdeklődés mutatkozik. így jelentek meg az olyan színek a Vans kínálatában, mint a piros, a bordó, a rózsaszín, a türkiz, vagy a lila.

A pöttyök és a kockák elsősorban a fiatal korosztály körében kedveltek, de a hatalmas rózsaminták, a szívek és a bohém megoldások is nagy népszerűségnek örvendenek. A gyártó gondol azokra is, akik a bebújós teniszcipők kényelmét választanák, de a hosszú szárú darabok is elérhetőek.

Vans: nem csak cipőkben utazik

A Vans márka természetesen nem pusztán a lábbelik terén bizonyítja kimagasló minőségét, hanem zoknikkal és táskákkal is jelen van a piacon. A sportos hátizsákok mellé persze laza, vagány baseball sapka is dukál, és az akár elegáns alkalmakra is megfelelő Vans pénztárcák mellett sem mehetünk el. A sportosan laza félcipőket kedvelő férfiak biztosan rábukkanhatnak a márka kínálatában a megfelelő lábbelire, de a kényelmes megoldásokat előnyben részesítő fiatal nők is kedvenceket találhatnak. A fiatalos, laza, vagány stílus minőségi kivitelezéssel társul, ez pedig igen vonzó a trendeket követő fiatalok számára.

Fejezd ki személyiséged Vans cipőkkel!

Ugyan a Vans cipők kezdetben kifejezetten a BMX-esek és a deszkások világának szerves részét képezték, ám mára utcai viseletté nőtték ki magukat. Még csak gördeszka vagy bringa sem szükséges ahhoz, hogy a Vans életérzést magadénak tudhasd, hiszen megjelenésükkel és kényelmükkel bármikor a szabadság érzetét adhatják ezek a lábbelik. Nem csak tavasszal és nyáron bizonyulnak ideálisnak, hanem akár az enyhe, száraz téli napokon is bátran viselheted a Vans cipőit.

A változatos színek és minták lehetővé teszik, hogy a minden szempontból ízlésednek megfelelő darabra essen választásod, ezzel kifejezve személyiséged. Farmerral vagy laza utcai melegítővel egyaránt remek döntés a lábbeli, ami elsősorban a fiatal korosztály nagy kedvencének számít. Ismerd meg az online kínálatot, és szerezd be a legújabb modellek valamelyikét néhány kattintással, messze a bolti ár alatt!

Az öltözködés, és ezzel egyidejűleg a választott cipő sokat elárulnak arról, hogy milyen stílus áll közel hozzád, hogyan éled meg az önkifejezést, és mennyire szabadon, kreatívan gondolsz a személyiséged ilyen módon történő kiteljesedésére. A Vans válasz akkor, ha laza, kényelmes viseletet keresel.