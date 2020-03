Zöldebb és barátságosabb lesz az Ezüstpart

A modern városfejlesztési terveknél már elengedhetetlen a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. Siófok Ezüstpartjának megújításakor is az az elsődleges cél, hogy a leromlott állapotú terület a város új, zöld központja legyen, ami mindenki számára élhető és biztonságos.

Siófok településképének szempontjából meghatározó az aranyparti és ezüstparti szállodasor. Az elmúlt időszakban azonban ez utóbbinak egyes, használaton kívüli épületei és szakaszai nagyon leromlottak, kimaradtak a fejlesztésekből, miközben Siófok egésze hatalmas fejlődésnek indult. Ezzel párhuzamosan egyre többen költöztek Ezüstpartra, így sürgetővé vált, hogy élhetőbbé váljon a városrész. Emellett kihasználatlan gazdasági potenciál is rejlik a széplaki városrészben, ami egész Siófok fejlődésére jó hatással lehet.

Erre az összetett kihívásra jelent megoldást az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával megvalósuló Zöld város program, amely a környezetvédelmi fejlesztések mellett a gazdaság élénkítését és a közbiztonság növelését is célul tűzte ki.

A rehabilitációnak köszönhetően az ezüstparti rész hosszú távon is fenntartható módon fejlődhet, az itt lakók és az idelátogató turisták érdekeit előtérbe helyezve. A komplex célok rövid távon olyan kézzelfogható fejlesztésekben jelennek meg, mint az új közösségi terek létrehozása, illetve a klímatudatosság jegyében az épített és a zöld környezet megújítása. Mindez várhatóan a helyiek, a turisták, valamint a kis- és középvállalkozások számára is vonzóbbá teszi Ezüstpartot – hiszen rájuk is szükség van egy jól működő szolgáltatási rendszer kialakításához. Minden fejlesztésnél figyelembe veszik az akadálymentesség szempontjait is, hogy bárki otthon érezhesse magát a városrészben.

Habár a bűnözési statisztikák eddig is évről évre javultak Siófokon és azon belül Ezüstparton is, a használaton kívül területek lesüllyedése rejtett magában veszélyt a terület közbiztonságára nézve. Ezt a város már a 2017-ben kidolgozott komplex településfejlesztési stratégiájában felismerte, és megoldandó feladatként jelölte ki. Ezüstpart rehabilitációja egy újabb lépés azoknak az intézkedéseknek a sorában, amelyekkel a város közterületei biztonságosabbá válhatnak mindenki számára.