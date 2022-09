Május 21-n Székesfehérváron Junior Latin Ranglista versenyt rendeztek, ahol az első két helyen a BNK TSE párosai végeztek:

1. Perjési Milán-Mihók Milla

2. Bódis Botond-Balassa Bíbor

Június 4-n Tíztánc Felnőtt Ranglista, Kozármisleny

Kovács Péter Benedek-Paluska Emese ifjúsági korosztályú párosként a dobogó 3. fokára állhatott fel.

Mindeközben Brémában, az egyesület életében először, világbajnoki résztvételt nyerve, Bódis Botond-Balassa Bíbor képviselhette az országot.

Első éves junior II. korosztályúként az előkelő 40. helyen zárták a világbajnokságot.

Június 12-n a Szőke Tisza verseny:

Junior II korosztályban latin-amerikai táncokból három magyar páros jutott a döntőbe, ezek közül kettő a BNK színeiben.

- Bódis Botond-Balassa Bíbor a 4.helyen végzett,

- Perjési Milán-Mihók Milla a 6. helyen zárt.

Ifjúsági mezőnyben szintén három magyar páros jutott a döntőbe

- Kovács Péter Benedek-Paluska Emese a 6. helyen végzett.

Június 10-12-ig Zalaegerszegen, a nemzetközi X-Press Dance International Dance Cup elnevezésű nemzetközi táncversenyen Szabó Karolin 31 kategóriában indult, ahol 19 db aranyérmet, 8 db ezüst, 2db bronz, 1 ötödik és 1 hatodik helyezést szerzett.

Június 23-26-ig rendezték meg a Látványtánc Európa bajnokságot Balatonfüreden, ahol az alábbi eredmények születtek:

"A" kategória:

- Domokos Lilla a BNK legmagasabb pontszámával nyerte meg az "A" kategóriás Látványtánc Magyar Bajnokságot Emlék címmel.

- Landi Lolita szintén 1. helyezést ért el Sexy girl című produkciójával.

- Házas Gergő élete első modern kategóriájú versenyén felkerült a legmagasabb "A" kategóriába kimagasló pontszámával és ott a magyar bajnoki 3.helyet szerezte meg, legkisebb versenyzőként kategóriájában.

- Szabó Karolin Titkos kert című tánca szintén európa bajnoki címet hozott.

"B" kategória:

- Karolin "B" kategóriában is indult és két arany minősítést hozott haza Flashdance és Hallelujah című koreográfiáival. Második helyet zsebelt be Out of the dark című modern szólójával, míg Bailando és Falco Super Star című produkciói a bronzérmet szerezték meg.

Szeptember 10-n "E" Országos bajnokságot és U21 Magyar Bajnokságot:

- Domokos Lilla: Országos bajnok standard táncokból gyerek II korosztályban

- Furák Levente-Zölei Alexandra: 4. hely Junior II korosztályban.

U21 Tíztánc Magyar Bajnokságon

Kovács Péter Benedek- Paluska Emese 17 évesen 5. hely (a latin táncokat megnyerték).

Szeptember 17-n rendezték a nemzetközi Kistelek Open elnevezésű verseny Kisteleken.

- Kovács Barna-Szép Zoé Boróka a legjobb magyarként, a dobogó 2. fokára állhatott fel latin-amerikai táncokból, míg standard táncokból a 3. helyen végzett 2.legjobb magyarként.

- Bódis Botond-Balassa Bíbor junior II népes mezőnyében a döntőbe jutott (két magyar jutott döntőbe) és ott az 5. helyen végeztek.

Ezzel a világranglista 36. helyén állnak a 311 párosból.