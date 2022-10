"Egy tök, két tök, öt tök.

Nem tökölök, költök!

Faragni most nem rímet kell,

birkózzatok meg a tökkel.

Lehet, vidám, méla vagy vad.

Készüljön el most a tök- had.

Nyertes lesz így egyikőTÖK,

Reméljük, jól szórakozTÖK!"🎃😅