Somogyban Orciban, a halastó melletti réten lehet élvezni a fülemülekoncertet május 20-án, délután fél hattól. A rendezvény keretében a Toponár és Orci közötti útra szerveznek madárfigyelő túrát az Orci patak partján a helyi halastóig. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg az érdekes programsorozatot, a rendezvényhelyszíneken nemcsak hallani, de gyakran kézben is lehet látni a fülemüléket, ugyanis sok helyen madárgyűrűzés is zajlik. Az idei programhelyszínek folyamatosan frissülő listája az MME honlapjának kezdőoldalán található. Az első rendezvény április 27-én a Baranya vármegyei Nagynyárádon lesz, de Somogy mellett több programhelyszín található Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében is.

Hazánkban a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a verébméretű, egyszínű barnás felsőtestű, vöröses farkú fülemüle, amely nemcsak kilométernyi távolságra hallatszó hangja és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A fülemülék a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein töltik, az első madarak április első felében, a többség április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.

Május 20-ra szervezik az orci találkozót.