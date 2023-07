Balatonlellén minden hétvégén van valami program, múlthéten Retró hétvége alkalmával szórakozhattunk a rendezvényparkban, most hétvégén pedig a Vakáció Party hozza el a balatoni nyarat. Még nem késő csatlakozni. Július 15-én szombaton Tom White and the Mad Circus magyar rockabillyegyüttes zenél a nagyérdeműnek.

Július 16-án vasárnap pedig a a 30 éves balatoni tánc csoport a Lelle Néptánc együttes kalauzol körbe a magyar néptánc világába.