A pihenés mellett lehetőség van az ismeretszerzésre is. A látogatóközpont főépületében a térség természeti és kultúrtörténeti értékeit felvonultató kiállítás tekinthető meg. A területre egykor jellemző gazdálkodási formákat és régi magyar háziállatokat a Hagyományos gazdálkodás tanösvény mutatja be. Az Ős-Dráva tanösvény arra mutat példát, hogy miként lehetséges az egykori, ártéri gazdálkodás jelenleg is használható elemeire alapozva a helyi társadalom életét harmóniába hozni az ormánsági tájjal. A Dráva élővilága tanösvény a terület változatos és különleges élővilágába engedi bepillantani az érdeklődőket, az útvonalon többek között madármegfigyelő, fedett foglalkoztató és több pihenőhely található.

A látogatóközpontba a Bőköz Fesztivál idején (2023. augusztus 18-19-20-án) ingyenes a belépés!



Programok

Augusztus 18., 10.00 és 13.00

Gyógynövényes szappankészítés és tárlatvezetés az Ős-Dráva Látogatóközpont kiállításán

A foglalkozáson a gyerekek a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság környezeti nevelőjének segítségével gyógynövényes szappant készíthetnek, amit tetszés szerint megformázva, majd becsomagolva haza is tudnak vinni. A résztvevők ezután az Ős-Dráva Látogatóközpont kiállításán kaphatnak betekintést a térség élővilágába és abba, hogy az ember miként hasznosította a természet erőforrásait az elmúlt évszázadokban.

Gyülekező: Ős-Dráva Látogatóközpont, pénztár.

A program időtartama: 1,5 óra. A részvétel ingyenes.



Augusztus 19. és augusztus 20. 10.00 és 13.00

Szakvezetés a látogatóközpont kiállításán és a hagyományos gazdálkodás tanösvényen

A résztvevők a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság környezeti nevelőjével az Ős-Dráva Látogatóközpont kiállításán betekintést nyerhetnek a térség élővilágába és abba, hogy az ember miként hasznosította a természet erőforrásait az elmúlt évszázadokban. A kiállítás megtekintését követően a résztvevők a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen tesznek sétát, megismerve a gazdálkodás fortélyait és eszközeit.

Gyülekező: Ős-Dráva Látogatóközpont, pénztár.

A program időtartama: 2 óra. Ingyenes program.



Augusztus 20. 9.00

Kerékpárral a nemzeti parkban

A kerékpártúra résztvevői a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja segítségével felfedezhetik a térség természeti kincseit. Az Ős-Dráva Látogatóközponttól a Kisinci-holtágig kerekezünk, majd rövid gyalogtúrára indulnak. Gyülekező: Ős-Dráva Látogatóközpont parkolója. A program időtartama 2-3 óra, a megtett távolság 5 km kerékpárral + gyalogosan 4 km. Az útvonal sík terepen vezet. A túrán való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött: 30/405-4571. Aki nem saját kerékpárral érkezik, a helyszínen 1000 Ft/db áron bérelhet kerékpárt. A túra minimum 10 fő jelentkezése esetén indul, jelentkezési határidő augusztus 19. 12.00 óra.



Folyamatosan a fesztivál időtartama alatt:

Gyereksarok, természetismereti és népi játékokkal

forrás: DDNP.hu