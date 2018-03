Bontóbrigád

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: Európa megtelt

Ha akadna a brüsszeli bürokraták és migránspárti politikusok között hívő ember, azok most biztosan álló nap Orbán Viktor bukásáért imádkoznának. (Az is igaz, hogy a belga főváros egyes kerületeiben már inkább Allahot illeti a könyörgés…) Hívők vagy sem, legszívesebben megfojtanák ők a magyar kormányfőt egy kanál vízben, meg eltörölnék a választást is hazánkban, nehogy a Fidesz nyerjen, de azt ugye nem tehetik, nem születik mindenki alkotmánytipró Karácsony Gergelynek… Marad az ima, meg a reménykedés.

Ahogy Morvai Krisztina EP-képviselő megfogalmazta: a migránspártiak már a pezsgőjüket hűtik az április 8-i választásokra. Hiszen micsoda nyereség lenne számukra az ellenzék győzelme! Eltűnne ez a kekeckedő kis ország az útból, nem lenne, aki sorra megvétózza a tömeges bevándorlást istenítő és elősegítő javaslataikat, eljönne végre a migránskánaán. Mert ha Magyarország elesik, megbomlik a V4-országok eddigi egysége is ebben az ügyben, amúgy is, ki tudja, mi vár még Szlovákiára vagy lengyel barátainkra.

Hogy miféle titkos paktumok köttettek, miféle ígéretek hangzottak el akár az Európai Bizottság irányába az MSZP–DK–LMP–Jobbik kriptokoalíciótól, nem tudhatjuk. De mondhat itt bármit a hazai ellenzék, önmagában az a tény, hogy Brüsszel az ő győzelmüket óhajtja, mindent elárul. Az Európai Parlamentben felszólaló képviselők olykor akaratlanul is elárulják magukat, meg a magyarországi elvbarátaikat is. Ne legyenek kétségeink!

Ezek nemcsak a rendszert, hanem a kerítést is lebontanák.