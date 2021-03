Kemény támadások középpontjába került Kósa Lajos. Hecckampány, politikai karaktergyilkosság – a legújabb hírek alapján nem sokat téved az, aki így vélekedik a csengeri örökös és Kósa Lajos állítólagos közös üzletéről szóló cikkek tartalmáról. Kósa álláspontja az első pillanattól az, hogy szélhámosságról van szó, s egy fillérnyi pénz vagy bármi vagyoniérték-mozgás sem történt sem az ő, sem bármely családtagja közreműködésével.

A 2022-es parlamenti választásra készülő ellenzék különösen messzire ment az utóbbi napokban. Csárdi Antal LMP-s képviselő azt fejtegette, hogy a súlyos csalási ügyben vád alatt lévő csengeri asszony azt vallotta: pénzeket kézbesített a Fidesz politikusának. Erről az állításról most kiderült, hogy a csengeri vádlott éppen az ellenkezőjét állította a vallomásában! A kihallgatások során P. Mária azt közölte, hogy volt olyan személy, aki a KISKUN-TRADE Kft. oldaláról arra kérte őt, hozza össze Kósával, de az is benne van a vallomásban, hogy nem sikerült a terv. Kósa Lajos nem találkozott ilyen emberrel, és értelemszerűen semmiféle pénzügylet sem zajlott le. Kósa Lajos minden közlése erről szólt eddig is.

Miért közölt mégis hazugságra épített spekulációt az LMP politikusa? Egy másik ellenzéki politikus miatt! A csengeri vádlott védelmét Helmeczy László közismert ügyvéd látja el. Helmeczy a szakmai pályaíve mellett kacskaringós politikai utat jár be, legutóbb a Demokratikus Koalíció kötelékében próbálkozott a 2018-as választások alkalmával, s azóta a DK érdekében ténykedik. Az egyre hangosabb ellenzéki szövetségben könnyen érvényre jut a DK terve: egy bíróság előtt lévő büntetőügybe kell keverni egy fideszes politikust, rávenni más ellenzékieket is a valótlanságok terjesztésére, s máris megmutatja értelmét az ellenzéki összefogás. Helmeczy DK-s politikusként, egy ellenzéki előválasztás küszöbén magáért is kampányol, akár valótlanságok terjesztésével is, miközben ő is tudhatja az eljárás okirataiból: Kósa Lajos nem vett át semmiféle örökséget, ajándékot vagy bármi egyebet, ellenben saját maga szakította meg az ismeretségét az őt is rászedni készülő csengeri nővel.