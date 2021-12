Az egyik nagyáruházban 250 forintos kupon vásárlásával is lehet támogatni a szervezetet és a nagyobb postákon is lehetőség van az adományozására. Bacza Barbara kiemelte, december 3-án, pénteken, Kaposváron a Kossuth téren idén is megnyitják az adománykuckót. A házikóban gyerekeknek gyűjtenek karácsonyi ajándékokat. Elsősorban játékokra, kreatív eszközökre, tartós élelmiszerekre és tisztálkodási szerekre lenne a legnagyobb szükségük.