Az Országos Erdészeti Egyesület 2013 óta minden évben lehetővé tette, hogy tagsága szavazzon a következő év fafajára az „Év fája” honlapon. Az idén a nagyobb nyilvánosság mellett bonyolított szavazáson összesen 2192 érvényes voks érkezett, amelyből 1419-et a nagylevelű hárs kapott, így lett a 2022-es év fafaja. Második helyen a rezgőnyár, a harmadikon pedig a kecskefűz végzett. A nagylevelű hárs elsősorban a hegyvidékeink üde erdeinek elegyfája, megél a köves-sziklás, kőgörgeteges talajon is. Matuzsálemi példányai többszáz évesek, jó mézelő, és szárított virágzata ismert gyógy­tea, de épületfának is kiváló. A nagylevelű hársnak nincs jelentős kártevője, ám a forgalmas utak mentén szenvednek, könnyen sárgulhat a levelük. Somogyban inkább a zselici erdőkben lelhető fel a nagylevelű hárs, Kaposváron a Keleti temetőben, a Németh István fasorban, a Csik Ferenc sétányon találkozhatunk vele, és elszórva a Berzsenyi parkban is láthatunk belőle.

– Somogyban inkább a kislevelű hárs az elterjedt, a nagylevelű inkább a Mecsekben jellemző. Ahol fellelhető, ott gondozzák, ápolják, mert nagyon hasznos, a levegő szén-dioxid-tartalmát intenzíven megköti, és oxigént termel. Ezért a hársasban igen kedvező a klíma. A tömör lombozatának köszönhetően nyáron nagyon jó árnyékot ad a városokban is – mondta Tóth István, mezőgazdasági szakmérnök.