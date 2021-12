Ormai István polgármester is elismerően szólt a klub tevékenységéről, s megköszönte a városért végzett aktív munkájukat. Külön is jókívánságait fejezte ki a 80 esztendős Nagy Jánosnénak és a 85. életévét taposó Kovács Istvánnénak, akiket emléklappal és virággal is köszöntöttek.