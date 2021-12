A Nagyatádi Kötélugró Klub tizedik születésnapja alkalmából különleges műsorral készült a már hetedik alkalommal megrendezett gálájára. A látványos kötélugró produkciókon kívül egy videót is levetítettek a közönségnek, melyben tíz különböző helyszínen ugróköteleztek a jelenlegi, valamint az egyesülettől már elköszönt tagok is.

Az egyesület fiatal sportolói hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt helytállnak . Jártak már Kínában és Norvégiában is, valamint nyáron egy virtuális keretek között megtartott világbajnokságon is részt vettek. Jüngling-Czotter Éva, a klub edzője büszke az eddigi eredményekre, de a továbbiakban is célja, hogy helytálljanak és fejlődjenek.