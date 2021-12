Jó szomszédi viszonyt ápol a fonyódi József Attila utcában a mentőállomás és az egy éve szomszédságába költözött autómosó.

– Egy-egy szolgálat végén kívül-belül tisztán szoktuk átadni egymásnak a mentőautókat. Gyakran szükséges lemosni is őket, emiatt kerestük meg a tőlünk 200 méterre fekvő autómosó céget, hogy bérletet váltsunk náluk – mondta Tóth József, a mentőállomás vezetője. A sokat látott mentős maga is meglepődött, amikor az autómosó vezetője felajánlotta: havi rendszerességgel átvállalják a mentőautók mosásának egy részét. Így az egész éves mentőautó-tisztítást meg is alapozták közösen.

– Tudjuk, milyen nagy szükség van a mentősök munkájára, hiszen naponta akár többször is látjuk, ahogyan a villogó mentőautókkal mások segítségére indulnak, mi ezzel tudtunk hozzájárulni, hogy segítsük őket – mondta Csizmadia Attila, a cég vezetője, aki úgy döntött, hogy a szolgáltatást minden évben igénybe vehetik náluk a mentősök.