Évzáró közgyűlést tartott a siófoki nyugdíjas-egyesület, amelyen Pintér János elnök egy eseményekben gazdag, sikeres esztendőről adott számot. Visszatekintéséből kiderült, hogy a társaság tagjai nem csupán a helyi programokban vállaltak aktív szerepet, de többek között a megyei nyugdíjasszövetség művészeti gáláján is letették a névjegyüket. Bár kétségkívül az ő tevékenységükre is rányomta bélyegét a koronavírus, az idén májustól tizenhárom jelentősebb eseményük volt, amelyeken átlagosan ötvenen-hatvanan vettek részt. Mindezekkel az egyesület a városban is felhívta magára a figyelmet, amelynek eredményeként a taglétszám is folyamatosan növekszik. Jelenleg már száznál is többen vannak, és a következő évben is sok új tagra számítanak. A sikerek mögött többek véleménye szerint is meghatározó az elnök személye, jó szervezőkészsége. Az ő érdeme, hogy az egyesület öt év szünet után ismét csatlakozott a nyugdíjasszövetséghez, bekapcsolódva a megye kulturális vérkeringésébe is.