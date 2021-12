– A zöld város program folytatásaként a művelődési ház is fejlődik. Hozzáépítéssel egy kiállítótermet alakítanak ki, s az eddig hiányzó öltözők is helyet kapnak itt – mondta Isó Edina. A pályázat keretében az intézmény környezete is megszépül, új parkolók lesznek itt, s kívülről is megújul a ház. Emellett a nagyteremben is lesznek technikai fejlesztések, ezekhez párosul a szakmai munka. – Benne vagyunk a Déryné, a Köszönjük Magyarország és a Lázár Ervin programban is. Mindezek mellett az NKA kiírásain, a Csoóri Sándor, a Halmos Béla programokban is részt vesz a művelődési ház.