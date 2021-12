Magyar családok tettek tanúságot a keresztény családmodell mellett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) felhívására. A Szent Család ünnepére elkészült fotómozaik sokszínűen mutatja be a családban megélt szeretet örömét. A KÉSZ vasárnapi közleménye szerint 2016-ban jelent meg az „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdítás a házastársi és családi szeretet szépségéről és öröméről. Öt évvel később, idén Szent József ünnepén Ferenc pápa ugyanezzel a névvel nyitotta meg a családoknak szentelt évet. Azt is közölték: a KÉSZ is csatlakozott a szentévhez, ennek szellemében Együtt a család címmel hirdetett fotómozaik-felhívást. A beérkezett színes, vidám életképeket ábrázoló fotókból készített mozaik fontos kiállás a keresztény emberképből gyökerező hagyományos családmodell mellett.

– Nem akarunk annál többet, mint Jézus Krisztus útján járni, de nem elégedhetünk meg ennél kevesebbel sem: a család alapja egy férfi és egy nő házasságban megélt szeretetközössége – olvasható egyebek mellett a közleményben.