Kardos Györgyi kistérségi vezető a helyzetelemzésében több szót is ejtett a lassacskán kiöregedő tagságról, s hogy mekkora űrt hagytak maguk után az elhunyt vezetőtársak. – A nyugdíjas szervezetek közösségi együttlétre szerveződtek. Mindez sokféle tevékenységben nyilvánulhat meg, de, ha csak egy jót beszélgetni megy valaki a klubba, már az is jó hatással van a lélekre – hangsúlyozta. – Fontos, hogy megmutassuk, rengeteg érték van bennünk, és egy pillanatig se érezzük feleslegesnek magunkat. Vonjuk be a fiatalokat, hívjunk magunk közé kívülállókat, adjunk minél több életjelt magunkról. Épüljenek kapcsolatok, keressük a polgármestert, hívjuk magunk közé a képviselőket. Tudatosítsuk bennük, hogy az idősekkel való törődés nem szívesség, hanem mindannyiunk közös érdeke – emelte ki Kardos Györgyi.