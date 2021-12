Bölöni György erről szóló visszaemlékezésére is kitért Sümegi György muzeológus-művészettörténész, aki a kaposvári festőóriás találkozásairól írt a Somogy kulturális folyóirat idei 3., most megjelent számában. H. Molnár Katalin könyvtáros a Takáts Gyula Könyvtár birtokában lévő könyvritkaságairól számolt be a Somogyban, köztük Pázmány Péter 1623-ban Pozsonyban nyomtatott Igazságra vezérlő kalauzával. Bertalan Péter történész az 1956-ot követő egyházpolitikai üldöztetésekről írt tanulmányt, Lőrincz Sándor Bertha Gyuláról, a nemrég elhunyt tüdőgyógyászról emlékezett meg. A Somogy közölte Fűzfa Balázs irodalomtörténész laudációját Ujkéry Csaba és Komáromi Gabriella kitüntetése alkalmából. A kaposvári irodalomtörténészt és írót, Komáromi Gabriellát nemrég kedves gesztussal lepte meg a Somogyi Tudósklub, mert 80. születésnapjára titokban egy kötetet készítettek az őt méltató írásokból. Az ünnepelt elmondta: meglepte az ajándék, mert csupán egy előadásra készült a Tudósklubnál, amikor a kezébe kapta a könyvet. Gombos Péter a Tudósklub elnöke elmondta: volt tanítványok, kollégák és barátok fogtak össze, hogy tisztelegjenek Komáromi Gabriella munkássága előtt.