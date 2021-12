Immár hatodik esztendejébe lépett az a jótékonysági kezdeményezés Siófokon, melynek célja gyermekek gyógyulásának elősegítése. A szeretet körül forog Kótiné Molnár Szilvia élete, mások gondja segítséget ébreszt a négygyerekes család­anyában. 2016 óta munkatársakra is lelt e nemes ügy megvalósításában. - Az interneten olvastam cikket 2015-ben mézeskalácsváros kiállításáról, s akkor vetődött fel bennem az ötlet, hogy Siófokon is megszervezhetnénk – emlékezett vissza. A következő évben Herencsár Tünde személyében támogatóra is talált, aki az épületek eladására gondolva azt javasolta, hogy a tárlatot adventi időszakban kössék össze jótékonysági árveréssel. – Nem veszett ki az emberekből a segítő szándék, az együttérzés – összegezte. – Vannak állandó jelentkezők, de újak is, akik az egyre több épület megalkotásával szintén nagy lelkesedéssel veszik ki részüket az édes város elkészítéséből. A hat év alatt öt családnak összesen több mint egymillió 600 ezer forint pénzadomány jutott a támogatások révén.