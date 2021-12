A tabi KSZC Rudnay Gyula szakképző iskola új munkagépeket kapott a közelmúltban. A törzscsuklós rakodógép az intézményben kiválóan alkalmazható a szállítmányozási és raktározási munkálatoknál is. A mezőgazdasági gépész tanulók hamarosan közelebbről is megismerkedhetnek a 3–5 tonna szállítási kapacitású géppel. A szemenkénti vetőgépen kívül egy vontatott rövid tárcsa is megérkezett nemrégiben a középiskolába. Az új gépeket is a tan­intézményhez tartozó földterület művelésében használják majd.