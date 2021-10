Százkét éves a siójuti asszony

Ezt ne hagyja ki! Egészségügy – Gyurcsányék tönkretették, Orbánék újjáépítik

Nemrég töltötte be a 102. életévét Dér Mátyásné, akit ebből az alkalomból a helyi nyugdíjas közösség nevében is megköszöntött a szervezet irányítója, Viszlói Ferencné. Irénke néni a korához képest még ma is jó egészségnek örvend és szellemileg is rendkívül friss. A társaság programjaiba ugyan már nem tud bekapcsolódni, de a nagyobb rendezvényekre azért még elmegy. Az otthoni munkákból is kiveszi a részét, napjait azonban többnyire rejtvényfejtéssel és olvasással tölti.