Színpadra álltak a romák Babócsán

Első alkalommal szerveztek roma „Ki mit tud?” versenyt Babócsán a hétvégén. Az eseményen tizenkét csoport mutatkozott be, köztük táncosok, zenészek és szólóénekesek. Balogh József, a Babócsai Romákért Egyesület elnöke, a verseny szervezője elmondta, fontos, hogy minél több fiatal megismerje és ápolja a cigány kultúrát, a hagyományokat.

– Az is célunk volt, hogy a megye más részeiről is felfigyeljenek ránk és megismerjék a munkásságunkat – mondta el kérdésünkre Balogh József. – Azt látom és a visszajelzések is azt igazolják, hogy jól sikerült a rendezvényünk. Nagyon sok gyermek állt színpadra, a legfiatalabb hatéves volt. Természetesen az idősebbek is képviseltették magukat, még hatvan év felett is kiálltak a közönség elé – tette hozzá.

A megmérettetésre Nikláról, Somogyvámosról és Mezőcsokonyáról is érkeztek fellépők, de még Tolna megyéből is színpadra álltak. Balogh József elmondta, az eseményt a Roma nemzetiségi támogatások program keretében tudták megszervezni.