Nyírd ki a feszültséged!

Ha hazaérsz, mivel mással tölthetnéd a szabadidődet, minthogy a kedvenc sorozatod mellett pörgeted az Instát, ahol akarva vagy akaratlanul, de megpillantod azt a bizonyos tökéletes posztot.

Amiben irigyelni való alakkal pózol valaki, s az a bizonyos ,,Hogyan legyél karcsú 7 nap alatt” hirdetés is ott figyel a közelben, amire muszáj rákattintanod. Fogyassz sok gyümölcsöt és zöldséget, még annál is többet; mozogj naponta, fuss legalább 2 kilométert, ugyan már…

A sportolást nem feltétlenül kell ahhoz kötnöd, hogy vékonyabb legyél, vagy elérd álmaid külsejét. Sportolj azért, hogy javíts az életminőségeden, hogy egészséges legyél, és hogy ne fulladj a kórházkörön, amit testnevelésórán így is, úgy is kötelező lefutnod.

Bizonyított tény, hogy a napi testmozgás stresszoldó, és boldogsághormonokat szabadít fel. Ami nem csak az életviteled növeli, hanem a mindennapi életben is sokkal kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb leszel. Különféle betegségek megelőzésében is nagy szerepet játszik a sportolás. Persze, azt senki nem reméli, hogy e sorok végén mindenki rohangálni kezd az örök élet reményében. A folyamatos testmozgás igenis fontos, tény, hogy kitartás és akaraterő is kell hozzá, de könnyen beilleszthető az életedbe, ha egy fél órát ennek szentelsz.

Ha nem szeretnél edzésekre járni, vagy komolyabb sportot választani, otthonra is találhatunk különféle alkalmas tevékenységeket. Nyáron érdemesebb úszni, vagy túrázni, elhihetjük, jót fog tenni a rendszeresség, ha csak egy kicsit, de kimozdulunk a friss levegőre. Télen, hidegebb időben is van mód a sportolásra. A jégkorcsolya szinte mindenhol elérhető, de az otthoni kisebb edzések is megfelelőek, ha kicsit le szeretnénk vezetni a stresszt. Érdemes…