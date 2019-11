Vágjunk bele, ha eljön értünk a nagy utazás

Októberben lehetőségem volt egyedül elutazni Londonba egyetlen kézipoggyásszal, ami elsőre elég ijesztően hangzik. Először Budapestre kellett utaznom, de a fővárosi közlekedés nem olyan kacifántos, mint ahogyan azt elképzeljük.

A repülőtéri beléptetés egy egyszerű folyamat. Először a repülőjegyünket kell beszkennelnünk, majd a biztonsági ellenőrzésen átesnünk, ahol a holminkat egy-egy kisebb ládába szükséges betennünk, ami átmegy az átvilágító berendezésen. A folyékony anyagokat és elektromos berendezéseket a táskából eltávolítva helyezzük el a ládákban. Előfordulhat, hogy a cipőnket is levetetik velünk, ilyenkor sem kell megijedni, ez normális eljárás. Amíg a holminkat vizsgálják, addig nekünk át kell sétálni egy kapun, ahol néha becsipog az „ember”. Pánikra semmi ok, lehet csak valami fém maradt a zsebünkben vagy tévesen érzékelt a műszer. Ilyen esetben alaposabban átvizsgálnak minket, de ezután már mehetünk is tovább, és elvehetjük a személyes tárgyainkat a szalagról.

Ezt követően digitális kijelzőkön több helyen is láthatjuk, melyik gép honnan indul. Megkeressük a repülőtér nevét és az indulási időt. Előfordulhat, hogy nem írják ki a kapu számát, de azt feltüntetik, hogy hány perc múlva hirdetik ki. A kapuhoz jutás sem nehéz, szintén a táblák segítenek.

A landolásnál jó, ha beszéljük az adott ország nyelvét, de az angollal mindenképpen előnyben részesülünk. A sikeres megérkezés után visszafele sem volt problémám. Mindenkinek azt mondom, aki ilyen lehetőség előtt áll: éljen vele bátran.

Buszról a repülőre – adunk pár tippet

Tipp 1: Nagyon oda kell figyelni, melyik buszmegálló következik, vagy éppen melyik város. Esetleg, ha bizonytalanok vagyunk, érdemes megkérdezni a sofőrt, hogy jó helyen szálljunk le.

Tipp 2: Figyelmesen át kell tanulmányozni, melyik irányba megy az adott jármű, mert a buszok, villamosok elejére ezt írják ki. Ezt a megállóban lévő táblán is könnyedén lehet ellenőrizni.

Tipp 3: Bár folyadékot nem vihetünk fel a repülőgépre, ha van nálunk egy üres kulacs, azt a repülőtéri mosdóban feltölthetjük és nyugodtan felvihetjük magunkkal.

Tipp 4: Érdemes ellenőrizni az óránkat, és akkor visszasétálni egy ilyen táblához, amikor kiírják a kapu pontos helyét, hogy még legyen időnk megkeresni.

Tipp 5: Fel- és leszállásnál, ha az ember füle érzékeny, érdemes egy cukorkát enni, esetleg rágózni, mert így a fül kevésbé dugul be.

Tipp 6: A nyelvi botlásaink mellett a kézzel-lábbal mutogatás is működik, azt mindenhol megértik.