A junior és ifjúsági Európa-bajnok kapus, valamint az egyre jobb formába lendülő irányító számára ideális, hogy az érdi csapatnál is a fiatalokra építenek, így vélhetően sok játéklehetőséget kapnak, ami fejlődésük számára elengedhetetlen.

Németh Kata 2020 februárjában érkezett a NEKA-hoz, ahol kapusedzőivel – Vártok Ákossal és Bartalos Bélával – dolgozott együtt, és töretlen volt e fejlődése. Nemcsak az akadémia csapataival, hanem a korosztályos válogatottakkal is szép sikereket ért el. Tavaly főszerepet vállalt az NB I./B-ből az élvonalba jutott csapat teljesítményében, és ifjúsági, valamint junior Európa-bajnoknak mondhatja magát. Tavalyi térdsérülése és térdműtétje után sokat kihagyott, de most már egyre magabiztosabb teljesítményt nyújt, tájékoztatott a neka.hu.

– Nagyon örültem az érdi megkeresésnek, úgy érzem, számomra ez remek lehetőség lesz fejlődni és minél stabilabbnak lenni a kapuban – fogalmazott a Nemzeti Kézilabda Akadémia hivatalos oldalán Németh Kata. – A sérülésem után ezt tartom a legfontosabbnak. Természetesen nem volt könnyű döntés, hiszen régóta itt játszom, nagyon sok élmény és emlék köt ide, sok barátomat itt ismertem meg. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette a munkámat az évek során.

Kellermann Dóra két éve igazolt Balatonboglárra a Mosonmagyaróvártól. Már tavaly az NB I./B-s csapatban is egyre nagyobb önbizalommal játszott (64 gólt szerzett), és fontos láncszem volt, az idén az élvonalban pedig egyre többször vállalja magára a döntést kritikus helyzetben. A legutóbbi, DKKA elleni sikerben is az ő góljai és bátor betörései adták meg az alaphangot a végső győzelemhez.

– Nagyon örültem a megkeresésnek, mert nagyon jó, fiatalos csapat lesz jövőre Érden, és remélem, hogy sokat profitálhatok a közös munkából – mondta Kellermann Dóra. – Fontos mérföldkő volt ez a két boglári év az életemben. Nagyon sokat tanultam, fejlődtem és főleg fizikálisan erősödtem. Segítettek „felállni a padlóról”, amikor ideérkeztem és ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek.