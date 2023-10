A hagyományoknak megfelelően Adu bácsi mellszobrának a megkoszorúzásával vette kezdetét a 42. Adorján József Emlékverseny, melyet Kovács Zsófia, az 1.MCM-Diamant Adorján SE edzője és sajtóreferense nyitott meg:

– Az idei emlékversenyre közel százötven sportoló nevezett. Ez kevesebb, mint amihez hozzászokhattunk, de mivel pont ezen a hétvégén rendezik a budapesti világkupát, így nem csodálkozunk rajta, hogy sokan "elcsábultak" és úgy döntöttek, hogy élőben nézik meg a felnőtt példaképeket. Így is büszkeséggel tölt el minket, hogy Adorján József emléke előtt tisztelegve ilyen sok egyesületet tudtunk megmozdítani a régióban. A legkisebbektől a legnagyobbakig rajtkőhöz állnak ma a tehetségek, akiknek ez egy kiváló alkalom arra, hogy egy nagy uszodában, bajnoki szintű, világkupára alkalmas körülmények között ugorjanak vízbe. A gyerekeknek sok esetben ez ilyenkor még egy ijesztő közeg, de egyben remek lehetőség, hogy barátságos környezetben tapasztalhatják meg azt, hogyan is kell megfogni azt a számunkra hatalmas rajtkövet, és hogyan kell elrajtolni róla. Azt tudni kell, hogy ez merőben más, mint a huszonötös medence, amiben a többség gyakorol a hétköznapokban. Ezzel is próbáljuk segíteni a régió utánpótlását, hogy ilyen szintű és színvonalú versenyeknek adunk otthont.

– Egy ilyen versenyen mindenki megtalálhatja magának az ideális távot és a megfelelő úszásnemet, a versenyzők ma közel ötszáz alkalommal ugranak vízbe. A felkészülés időszakában járunk, a gyerekek többsége szeptemberben jött vissza úszni – árulta el Kovács Zsófi, aki hozzátette. –Ez azt jelenti, hogy nekik a nyár folyamán jó pár hét, vagy akár egy bő hónap is kimaradt. Ilyenkor újra kell kezdeni az alapozást a téli időszakra. A nagyobbak főként izomtömeget növelnek és súlyokkal dolgoznak, a kisebbek viszont halmozzák a vízben a kilométereket. Ez egy jó alkalom arra, hogy mindenki felmérje, hogy hol tart a felkészülésben. Nagyon örülünk, hogy ma ennyien eljöttek és reméljük, hogy Adorján József tiszteletére még nagyon sok éven át megtudjuk rendezni ezt az emlékversenyt.

A 42. Adorján József emlékversenyen tizenegy egyesület közel százötven versenyzője ugrott medencébe. Megyénket a rendező 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolói mellett ezúttal csupán a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tehetségei képviselték. Rajtkőhöz állt három ukrán tehetség is – Nika Sharafutdinova, Maria Diachenko és Valeriy Primachik – , akik a háború kitörése óta Kaposváron edzenek.