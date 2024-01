A somogyiak kezdték jobban a meccset, 9–2-re vezetett a Kaposvár, azonban ötpercnyi játék után két pontra zárkóztak a paksi fiatalok. A játékrész utolsó percében kiegyenlítettek a vendégek, ám Halmai Dániel labdaszerzése után két büntetőt dobhatott, így 16–15-ös állással mentek rövid pihenőre a felek.

A második tíz perc elején már Halmai és Antalics is két-két személyi hibával állt, majd Fehérvári Csegő és Antalics Dániel is két-két triplát dobott egymást követő támadások során. Így alakított ki jelentősebb előnyt a Kaposvár, mely ekkor 36–23-ra vezetett. Végül Szőke Balázs játékosai komoly előnnyel mehettek pihenni , az eredményjelzőre 48–30 rajzolódott ki a félidőre.

A magabiztos előny ellenére a fordulás után sem vették le a lábukat a gázrpedálról Antalicsék, akik egy 13–2-es rohanással kezdték a harmadik etapot, melynek végére még tovább nőtt a különbség a két csapat között. Szinte már biztos volt a győzelem, hiszen csaknem negyven pontosra duzzadt a hazai előny.

A záró negyedben is meg tudta őrizni előnyét a Szőke-csapat, még úgy is, hogy ekkor kezdősor már több pihenőt kapott. Az ASE némileg tudott kozmetikázni az eredményen, de a Kaposvár így is 87–56-ös győzelmet ünnepelhetett. A meccs legjobbja Antalics Dániel volt, aki 23 pontot dobott és 11 lepattanót is szedett 2 gólpassza és 2 blokkja mellé.

Kometa Kaposvári KK U20–Atomerőmű SE U20 87–56 (16–15, 32–15, 26–8, 13–18)

Kaposvár Aréna, V.: Koncsek B., Mester M.

Kaposvári KK U20: Halmai D. 7, Yake M. 6, Fehérvári Cs. 9/9, Szőke Bálint 10/6, Antalics D. 23/6. Csere: Paár M. 14, Bogdán D. 9, Bogárdi D., Czink L. 4/3, Kárpáti L., 3/3, Horváth Á., Bellai A. 2. Vezetőedző: Szőke Balázs Edző: Filipovics Gordan.

Az Atomerőmű SE U20 legjobb dobói: Arnold B. 15, Pajor K. 10.

Az Kaposvári KK U20-as csapata a Sopron otthonában folytatja a bajnokságot. A 18. forduló összecsapását január 27-én, 15 órakor rendezik.