A 32 páros számára meghirdetett helyek már napokkal az esemény előtt beteltek a Kaposvári Vikingek Darts Club legújabb versenyére, ami nem is csoda, hiszen a darts egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ráadásul Farkas Gáborék mindig kitesznek magukért. Ez ezúttal sem volt ez másképp, hiszen a Vikingek most is precízen szervezték meg az amatőr párosnak kiírt versenyüket a Füredi úti termükben.

Fotó: Lang Róbert

– A páros versenyeken fontos, hogy alkalmazkodj a társadhoz, ismerd, hogy melyik kiszállót tudja a legkönnyebben megdobni, s törekedj arra kerekíteni – árulta el a siker kulcsát Farkas Gábor, a Kaposvári Vikingek Darts Club alapítója. – Ez egy kicsit komplikáltabb, mint az egyéni verseny, még nagyobb koncentrációt is igényel.

A kaposváriak versenyén egymást remekül és kevésbé jól ismerő párosok is tábla elé álltak, sőt a Vikingeknek a családokat is sikerült megmozgatniuk a rendezvényükkel, ugyanis apa-fia párosok, illetve házaspárok is szórták a nyilaikat.

A Kaposvári Vikingek Darts Club idei első páros versenyén a csoportkörökből mind 32 pár továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol nagy csaták közepette jutottak el a végső ütközetig. A döntőben a Berta Attila, Müller Ákos páros négy-kettőre győzte le a Szigetvári Károly, Pintér Barna kettőst, míg a megosztott harmadik helyen az Epstein Stephan, Karabulut Tunaham és az Ambrus Tibor, Ambrus Márkó duók végeztek. Ami a különdíjakat illeti, a legtöbb száznyolcvannal Lázár Márk büszkélkedhetett, míg a legmagasabbról, 155-ről Miller Ákosné, Veronika szállt ki, s érdemelte ki ezzel az elismerést.