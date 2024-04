A somogyiak még sohasem végeztek dobogós helyen a legfelsőbb osztályban, s ha még ehhez hozzátesszük, hogy az NBC-kupában a harmadik helyen zártak, így első vármegyei együttesként jogot szereztek arra, hogy induljanak a Bajnokok Ligája főtábláján, akkor ki lehetett jelenteni, történelmi idényen vannak túl Botházy Péterék, ám még ennél is fényesebb lehet a vége, hiszen hátra van a Magyar Kupa, ahol szintén szép eredményben reménykednek az investmentesek.

No, de térjünk vissza a zárófordulóra, mely amolyan bajnoki döntőnek is beillett, hiszen a házigazda a második, míg a vendégek az első helyről vár(hat)ták a meccset úgy, hogy egy pont volt a kaposváriak előnye.

Az első sorban Farkas Sándor remekül játszott, ám hiába gurított 628 fát, ellenfele hattal többet húzott be, s három szettet is bezsebelt. Juhász Bence is hatszáz felett teljesített, Zapletán Zsombor azonban ezúttal megállíthatatlan volt. Középen Kovács Gábor és Pintér György sem tudott pontot szerezni, így ezzel eldőlt a mérkőzés és a bajnoki cím sorsa. Az utolsó körben Botházy Péter 3:1 arányban kapott ki Jovetic Milántól, Németh Máté viszont extrát hozott, s nagy csatában legyőzte Kiss Norbertet, megszerezve ezzel a csapatpontot.

Lehet azon rágódni, mi lett volna, ha, de teljesen felesleges, hiszen az ezüstéremmel fennállásának legjobb eredményét érte el az Investment Közutasok Kaposvári TK, s vélhetően sokan aláírták volna ezt a bajnokságot a kezdete előtt. Azaz le a kalappal a fiúk előtt.

Szegedi TE–Investment Közutasok Kaposvári TK 7–1 (3778–3615) Eredmények: Szél Tibor 634–Farkas Sándor 628 (3:1); Zapletán Zsombor 664–Juhász Bence 606 (4:0); Kozma Károly 601–Kovács Gábor 590 (3:1); Karsai László 643–Pintér György 565 (4:0); Jovetic Milán 602–Botházy Péter 577 (3:1); Kiss Norbert 634–Németh Máté 649 (2:2).

Az ifjúsági mérkőzésen: Szegedi TE–Investment Közutasok Kaposvári TK 1–3 (580–1018). Eredmények: Ivanyik Richárd 580, illetve Ripli Benedek 485, Sziklási Tibor 552.