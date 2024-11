A Kaposvári VK kiemelt országos bajnokságban érdekelt ifjúsági csapata szoros mérkőzést követően, büntetőkkel szerezte meg első bajnoki győzelmét Szombathelyen. A serdülők, illetve a gyerekek sikere azonban még továbbra is várat magára, ugyanis ezekben a korosztályokban az AVUS otthon tartotta a pontokat.

A Dunántúli Vízilabda Ligában (DVL) érdekelt kaposvári csapatok közül a serdülők a budapesti Oázis SC otthonába utaztak vízbe a harmadik fordulóban, melyben a 19 gólig jutó Hegedüs Balázs vezetésével a házigazdák mellett a mohácsiakat is kiütötték, így továbbra is hibátlanok. A gyermek IV. bajnokságban szereplő gárda a harmadik játéknapon Pécsre utazott, ahol felemás mérleggel zárt.

Fiú, ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 7. forduló

AVUS–Kaposvári VK 15–16 (2–3, 2–3, 4–4, 4–2, büntetőkkel: 3–4)

A kaposvári gólszerzők: Schatz L. 6, Majnik Zs. 2, Somogyvári Á. 2, Märcz P. 2, Trofinenco F., Szalmás B., Vadas Á., Parádi Z.

Fiú, serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 7. forduló

AVUS–Kaposvári VK 15–6 (3–0, 3–2, 5–1, 4–3)

A kaposvári gólszerzők: Hegedüs Balázs 3, Parádi Z. 2, Barna B.

Fiú, gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 7. forduló

AVUS–Kaposvári VK 12–8 (3–3, 2–1, 3–2, 4–2)

A kaposvári gólszerzők: Bartos Á. 3, Tahin B. 2, Csonka N., Földi Z., Ruppert R.

DVL serdülő bajnokság, alapszakasz, 3. forduló

Kaposvári VK–Mohács 38–0 (10–0, 9–0, 10–0, 9–0)

A kaposvári gólszerzők: Hegedüs Balázs 13, Parádi Z. 9, Mihajlovics M. 4, Bognár B. 3, Balikó Á. 2, Hugó D. 2, Hegedüs Barna 2, Part K. 2, Héra G.

Oázis SC–Kaposvári VK 3–30 (1–6, 0–7, 0–8, 2–9)

A kaposvári gólszerzők: Hegedüs Balázs 6, Bognár B. 6, Barna B. 4, Hegedüs Barna 3, Parádi Z. 3, Hugó D. 2, Héra G. 2, Budai B. 2, Balikó Á. Part K.

DVL gyermek IV. bajnokság, alapszakasz, 3. forduló

Pécsi Sportiskola, Kaposvári VK 17–2 (5–0, 4–1, 4–1, 4–0)

A kaposvári gólszerzők: Bencs F., Bódis Zs.

Fehérvár VSE–Kaposvári VK 11–17 (2–5, 1–2, 4–4, 4–6)

A kaposvári gólszerzők: Bencs F. 5, Bódis Zs. 4, Visnyei B. 3, Haller Cs., Glós B., Egri M., Radnai G., Jobban A.