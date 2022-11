Hangosan berregett az elektromos dekopírfűrész az egykori Ruhagyár régi irodaépületében szombaton. Egy önkéntes apuka vágott bükkfából apró darabokat, hogy abból kiselefántok készüljenek. Ezúttal nem a saját gyermekei kedvéért barkácsolt, hanem kórházi ellátásra szoruló fiatalok mosolyra derítéséért. A többiek csiszolópapírral sorjázták a levágott darabokat.

– Idén már tizedik éve, hogy a Nevetnikék Alapítvány önkéntese vagyok. Az alapítvány minden tevékenységét kipróbáltam, hogy megtaláljam azt a területet, amelyben a legjobban tudom segíteni őket – mondta csiszolás közben Marosi-Szijj Judit, aki gyakran tart foglalkozásokat a kórházban gyógyuló kicsiknek.

Fotós: Lang R.

– A falfestéstől kezdve a játékkészítésen át én is sok mindenben kipróbáltam magam – mondta Cziráki Csilla, aki hivatásából adódóan kötelességének érzi, hogy segítsen a kis betegeknek visszanyerni a jókedvüket. – Óvónőként is megteszem a gyermekekért amit lehet, és itt munkaidőn túl is rajtuk szeretnék segíteni. Elmentem még Pécsre is falat festeni – tette hozzá.

– Személyes tapasztalatom van az alapítvány tevékenységével kapcsolatosan. Sokáig szülőként érintett voltam: gyermekemmel gyakran volt szükség kórházi kezelésre. Tudom, mit él át egy gyermek, szeretném visszaadni mindazt, amit egykor mi kaptunk – mondta Kozár Edina kezében csiszolópapírral.

Fotós: Lang R.

– Ezek a kiselefántok a legkisebbeknek készülnek, rágóka lesz belőlük. Pirográffal égetünk rá ormányt, szemet, fület – mutatott egy elkészült darabot Milota Péter, a Nevetnikék Alapítvány workshop vezetője. – A nagyobbaknak elforgatható elemekből„állatkotyvasztó” készül, és ilyen ördöglakat – mutatta a mintadarabokat, amelyek alapján az önkéntesek dolgoztak szombaton délelőtt és délután. A Nevetnikék Alapítvány tizennégy év alatt több mint 1500 önkéntessel dolgozott a régióban.

Fotós: Lang R.

Közülük háromszázan végezték el azt a két-három hónapos tanfolyamot, amelynek segítségével kórházlátogatókká válhattak. Kaposváron jelenleg ötvenen kaphatók mesefal festésre, néhányan vizsgázott kórházlátogatók, és játékkészítésre is mindig akad alkalmanként 10-15 jelentkező.





Keretbe: Önkéntes van, hely az kevésbé





A tizennégy éves, pécsi Nevetnikék Alapítvány csaknem négy éve van jelen aktívan Kaposváron. Zászlajukra tűzték a gyerekek kórházban tartózkodásának megkönnyítését.

– Élményprogramokat tartunk a kórházak gyermekosztályain. A betegágyak mellett bábozunk, mesélünk, zenélünk, társasjátékozunk. Következő lépésként jött a mesefalfestő programunk, és egy ideje játékokat készítünk a gyerekeknek. Lehet, hogy kicsit csáléra sikerül, de az biztos, hogy aki készítette, szívét-lelkét beletette – mondta Kőműves Glória, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

– A workshopokhoz nagyon nehéz helyet találnunk, mert mostanában több intézmény is bezárt, ahová mehettünk volna, pedig nekünk az is segítség, ha helyet biztosít valaki a játékkészítéshez. Ha fűrészporral jár az alkotás, nem is mehetünk akárhová. Legközelebb egy étterem fogad be bennünket, mert akkor varrott játékokat készítünk majd. Pécsett sikerült egy házat vásárolnunk és felújítanunk, így ezzel lenullázódott az alapítvány pénztárcája, ám októbertől már ebben az új házban működünk – tette hozzá.