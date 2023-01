Bencze Ilona Jászai Mari- és Tolnay Klári-díjas érdemes művész, Zákány díszpolgára, aki a kaposvári közgazdaságiban végzett, kislányként szívesen nézte szilveszterkor a televíziót szüleivel – amikortól egyáltalán volt már tévéje a családnak –, szerették a humoros jeleneteket, a dalokat, zenéket, s miközben örültek az együttlétnek, abban reménykedtek: a következő év jobb lesz, mint az óév.

A színésznő – aki számtalan darabban játszott, a Macskák című musicalben például 30 éven át, s aki rendezőként, tanárként is ismert –, úgy véli: mivel oly bizonytalan minden, így tervezni csak óvatosan mer. Azt mondta: a 2022-es évben volt ugyan sok jó, de rossz is bőven. Azt tapasztalja: sok a rossz döntés, elhibázott út, amivel elég fejtörést és nehéz pillanatot okozunk magunknak és a Mindenhatónak. Szilveszterkor a Madách színpadán állt, a Mary Poppins-ban Corry nénit alakítja immár több mint egy évtizede. Az előadás szabad idejében pedig a hétéves unokájával, Alexszel járta végig a teátrum titkokkal teli helyiségeit; a díszletraktárt és a kelléktárat is. Úgy, ahogy leányával, Gabival is tette egykor, s akit elbűvölt e különleges világ.

S hogy miért nem az előadást nézi meg Alex? Azért, mert már látta háromszor.

A somogyi gyökereire oly büszke színésznőtől megtudtam azt is: sem kaposvári diáklányként, sem fiatal korában nem rajongott különösebben a szilveszteri bulikért. Mindig viszolygott attól, hogy kötelezően jól kell éreznie magát. Azt mondta, képes ő erre szilveszteri hangulat nélkül is…

Elmondta: most különösen örül, hogy leánya és családja hazalátogatott, de titkon már várja a februári fellépéseket is a Turay Ida Színházban.

A Szomszédok Jutkája, a nagybajomi származású színésznő, a Pro Urbe Szentendre-díjas Ivancsics Ilona remek hangulatú szilveszteri bulikra emlékezik, amelyeket a bajomi művelődési házban rendeztek, de – mint mondta – mára már elmúlt a nagy, táncolós korszaka, felértékelődtek számára a jó beszélgetések. Szentendrei kertjében kertszínházról álmodik, ahol vetíteni is lehet, és ahol legkedvesebb – köztük somogyi – barátait is vendégül láthatja. Azt mondta: jelenleg elég mélyen van, illő, hogy 2023-ban történjen vele valami nagyon jó. Az ünnepekre megérkezett hozzá Barcelonában élő fotós fia, Bence, de akkor még boldogabb lenne, ha már dajkálhatná az unokáját.

Lehoczky Zsuzsát, a Nemzet Színészét az 1956–57-es évadban láthatta a kaposvári közönség a Csiky Gergely Színházban. A telegdi fogadós lányát, Erzsit alakította Szigligeti Ede zenés vígjátékában, a Liliomfiban, de Kálmán Imre nagyoperettjében, a Marica grófnőben is játszott. A Jászai Mari-díjas kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki 65 év színpadi lét után végleg elköszönt a Budapesti Operettszínháztól, ma is őrzi derűjét. Elárulta: szilveszterkor egy kikötéssel vállalt fellépést: ha fél 12-re végez, ugyanis babonás. Hiszi, hogy ha az óra 12. ütésére az asztalról leugrik a földre, akkor az, amit a kezében tart – legyen az pénz, nyaklánc, brillköves gyűrű vagy estélyi ruha –, az övé lesz az új esztendőben. Ez mindig bejött neki, és ezúttal sem volt hajlandó lemondani az ugrásról.