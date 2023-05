A látottak és a hallottak alapján úgy érzi, szinte megújult a kis település. A mai nap is a közösség erejébe vetett hitnek köszönhető. Sorra született újjá az iskola-kápolna, sőt harangtoronnyal bővült, közösségi házat alakítottak ki, most pedig egy nagyon szép és a hősök tiszteletére emlékeztető emlékparkot avattak. Kiemelte a falubusz átadásánál, hogy szerencsére, nem elfüggönyözött irodákban írják a pályázatokat, hanem, amire szükségük van az embereknek a jobb közérzetéhez. A sikeres pályázatnak köszönhetően most egy új, tizenötmilliós falubusz segíti a közösséget. A veszekedéssel nem, de az összefogással előre tudunk lépni. Ennek jó példája a darvaspusztai közösség.

Kóré Mihály és Kisnemes János plébánosok celebrálták a hősök tiszteletére rendezett szentmisét. A kápolna falánál megemlékeztek az 1974-ig volt tanítókról, iskolamesterekről, valamint felolvasták az első és második világháborúban elesett darvaspusztai hősök neveit. Horváth Antal tartalékos százados bemutatta egy első világháborús tiszthelyettes fegyverzetét és egyenruházatát. Emléküket őrizzük az emléktáblával, a díszkapu oszlopával és a beültetett őshonos fákkal – mondta Máté Zoltánné narrátor, aki a falu történetének jelentős állomásait is ismertette.

Hajdu Erika falugondnok nagyon örült a falubusznak. Azt is elmondta, hogy az emlékpark létrehozása mintegy kétéves munka eredménye. Anyagiakkal nem segítették őket. Minden saját pénz adakozásából jött létre. Köszönet illeti Varga István öregdiákot, aki mintegy az egész ügy segítője és szervezője volt. Megköszönte a tereprendezésben és az őshonos fák elültetésében részt vevők munkáját.

Az ünnepi műsorban visszaemlékezések, versek szerepeltek. Ezt színesítette a somogyszobi KÖZ-ÉRT, a nagykanizsai Honvéd Kaszinó és az iharosi Hagyományőrző Hangulat Klub énekkara a dalaival. Ambrus Sándor a Kaposvári Helyőrségi Zenekar tagja az esemény végén a hősök tiszteletére elfújta az Il Silenziot és a Magyar Takarodót.

A megemlékezés megvendégeléssel ért véget.