A melanomáról és egyéb rosszindulatú betegségekről tartott előadást kedden délután Battyáni Zita a kaposvári Polgárok házában. Elhangzott az is, hogy világszerte, így hazánkban is egyre gyakoribb a melanoma előfordulása. A professzor asszony a szűrések fontosságára is felhívta a résztvevők figyelmét.