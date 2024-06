Nem az ajtón vagy egy ablakon, a falon keresztül törtek be az épületbe tolvajok egy csongrádi kisboltba. A falbontó betörők nem sajnálták az időt és a fáradságot, hogy tégláról téglára bontsák le a falat, amíg akkora rést nem ütöttek, hogy befértek a helyiségbe. A tettesek 260 ezer forint értékben vittek el élelmiszert, háztartási termékeket és alkoholt, valamint a kasszából 62 ezer forintot. A rendőrök először csak az egyik férfit kapták el, aki végül beárulta a társát is. Úgy látszik, hogy az inflációs időszak óta egy élelmiszerbolt árukészlete egyre nagyobb értéket képvisel, a bűnözőknek már nagyobb betörést is érdemes kockáztatniuk érte.