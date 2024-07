– A közlekedési szektorban végzett hallgatók felsőfokú tanulmányának lezárását jelképező Tisztavatáson 225 vasúti és autóbuszos tiszt tett szolgálati fogadalmat – tájékoztatott pénteken a MÁV. – Az idén avatott tisztek a Baross Gábor Oktatási Központban felsőfokú pályaépítési és fenntartási nappali, autóbuszos forgalmi tiszti, felsőfokú személyszállítási kereskedelmi, felsőfokú személyszállítási technológiai, felsőfokú forgalmi levelező, felsőfokú erősáramú mesteri (kisfeszültség szakirány), felsőfokú erősáramú mesteri (alállomási szakirány) valamint felsőfokú biztosítóberendezés mesteri tanfolyamon végezték tanulmányaikat.

A magasabb szintű kitüntetések átadó ünnepségén Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta: a járműállomány és az infrastruktúra megújítására vonatkozó terveket a MÁV-VOLÁN-csoport kidolgozta, Magyarország kormánya pedig megadta hozzá a politikai támogatását. Ahhoz azonban, hogy mindez meg is tudjon valósulni, szükség van azokra a forrásokra is, amelyeket Brüsszel ma jogosulatlanul visszatart. E források kiharcolásában is sokat segíthet a most kezdődött magyar uniós elnökség.

Pafféri Zoltán, a vasúttársaság vezérigazgatója beszédében rámutatott, hogy a vasút fejlesztése hazánk versenyképessége szempontjából is elsőrendű kérdés, hiszen az országszerte zajló beruházások logisztikai igénye egyre nagyobb, a teherforgalom növekedését pedig nem lehet csupán az autópálya hálózatra terhelni.

„Minden újabb lassú jel, minden rendkívüli vágányzár és elhalasztott pályafelújítás újabb kamionokat jelent a sztrádáinkon. Márpedig áru, ami oda- vagy elszállításra vár, csak egyre több lesz. A megoldás a vasút. Erről üzen a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, a Déli körvasút projekt vagy a V0 projekt – hangsúlyozta a MÁV-VOLÁN-csoport vezetője, aki hozzátette: a vállalatcsoport és tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei kidolgozták és a kormány által már tárgyalt 10 éves vasútfejlesztési stratégiába építették azokat a terveket, amelyek a pályahálózat és a gördülőállomány megújítását célozzák.