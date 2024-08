Mind a négy részt vevő magyar középiskolás fiatal éremmel térhetett haza: ketten ezüst éremmel, ketten bronzzal. A verseny két részből, egy laboratóriumi gyakorlati, illetve egy elméleti fordulóból áll. A versenyzők a feladatsorokat az anyanyelvükre lefordítva kapják meg, a bírálatot tudományos bizottság végzi. A feladatokon félórás szünettel összesen öt órát dolgozhattak a diákok. Most minden a párizsi világjátékoktól hangos, de nem árt, ha a szellemi teljesítmény is szóba kerül néha. Főleg úgy, hogy itt is szépek a magyar sikerek.