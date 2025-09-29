2 órája
Érdemes minél gyakrabban megélezni „fejszénket”, nemcsak magunk, hanem mások érdekében is
Takaros szekrényke várja az arra járót a kaposvári Jézus Szíve-templom előtt. Benne könyvek.
A templom plébánosának ötlete nyomán a nyár közepén került utcára a könyv. A jó könyv. A tanító, a kapaszkodót jelentő, a szellemi-lelki feltöltődést kínáló. Ugyan nem túl nagy a könyvesszekrény, de aki szeretne töltekezni, az megteheti. Még úgy is, hogy hazaviszi, elolvassa, majd visszahozza a kiválasztott kötetet, akár egy másik társaságában. Horváth Lóránt atya nem tart attól, hogy kifosztják az új, már felfedezett és megkedvelt, lábakon álló, üvegajtójú utcabútort.
Abban bízik inkább, hogy célba ér az írott szó, az üzenet. Ebbéli missziójáról egyébként az egyik misén is beszélt. Mi több, megosztott egy régi anekdotát is: Egy fiatalembert favágóként vettek fel egy fakitermeléssel foglalkozó céghez. Amikor a művezető első nap látta, hogyan dolgozik, igencsak elégedett volt a munkájával és a gyorsaságával, ám ahogy pörögtek a napok, alábbhagyott elégedettsége. Néhány hét elteltével az új munkaerő pedig csak töredékét volt képes kivágni annak a famennyiségnek, mint amennyit az első napokban. A művezető odament hozzá, s megszólította: olyan jól kezdtél, de aztán nagyon visszaestél. Ha nem leszel képes többre, el kell, hogy bocsátsunk. A fiatalember megjegyezte: nem értem, én ugyanolyan keményen dolgozom, sőt még keményebben, mint a kezdetkor. Fogalmam sincs, miként csökkenhetett a teljesítményem. Milyen gyakran élezed a fejszédet? – kérdezte a művezető. Még nem éleztem meg – ismerte el a férfi –, majd hozzáfűzte: azért, mert nem jutott rá idő, túl elfoglalt voltam ahhoz…
A kínált könyvek éppen azt célozzák: merjük, tudjuk, s akarjuk élesíteni a „fejszénket”. Csak így pallérozódhat intellektus, fejlődhet értelmi és érzelmi intelligencia. A döntés a mi kezünkben van.