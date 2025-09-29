Érdemes minél gyakrabban megélezni „fejszénket”, nemcsak magunk, hanem mások érdekében is

A templom plébánosának ötlete nyomán a nyár közepén került utcára a könyv. A jó könyv. A tanító, a kapaszkodót jelentő, a szellemi-lelki feltöltődést kínáló. Ugyan nem túl nagy a könyvesszekrény, de aki szeretne töltekezni, az megteheti. Még úgy is, hogy hazaviszi, elolvassa, majd visszahozza a kiválasztott kötetet, akár egy másik társaságában. Horváth Lóránt atya nem tart attól, hogy kifosztják az új, már felfedezett és megkedvelt, lábakon álló, üvegajtójú utcabútort.

Az új utcabútor Fotó: Lőrincz S.

Abban bízik inkább, hogy célba ér az írott szó, az üzenet. Ebbéli missziójáról egyébként az egyik misén is beszélt. Mi több, megosztott egy régi anekdotát is: Egy fiatalembert favágóként vettek fel egy fakitermeléssel foglalkozó céghez. Amikor a művezető első nap látta, hogyan dolgozik, igencsak elégedett volt a munkájával és a gyorsaságával, ám ahogy pörögtek a napok, alábbhagyott elégedettsége. Néhány hét elteltével az új munkaerő pedig csak töredékét volt képes kivágni annak a famennyiségnek, mint amennyit az első napokban. A művezető odament hozzá, s megszólította: olyan jól kezdtél, de aztán nagyon visszaestél. Ha nem leszel képes többre, el kell, hogy bocsátsunk. A fiatalember megjegyezte: nem értem, én ugyanolyan keményen dolgozom, sőt még keményebben, mint a kezdetkor. Fogalmam sincs, miként csökkenhetett a teljesítményem. Milyen gyakran élezed a fejszédet? – kérdezte a művezető. Még nem éleztem meg – ismerte el a férfi –, majd hozzáfűzte: azért, mert nem jutott rá idő, túl elfoglalt voltam ahhoz…

A kínált könyvek éppen azt célozzák: merjük, tudjuk, s akarjuk élesíteni a „fejszénket”. Csak így pallérozódhat intellektus, fejlődhet értelmi és érzelmi intelligencia. A döntés a mi kezünkben van.

