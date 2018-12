Együtt a legjobb száz somogyi cég

Idén is elkészült a legnagyobb somogyi adózókról a TOP 100 elnevezésű kiadvány.

A tizenegyedik alkalommal megjelent újságot a NAV Somogy Megyei Adó-és Vámigazgatósága, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK), valamint a Somogyi Hírlap közösen adta ki, hogy minél többen megismerjék a megyében működő cégek teljesítményét.

A TOP 100 kiadványt a SKIK székházban mutatták be kedden a vállalkozásoknak és az érdeklődőknek. Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője köszönetet mondott a készítőknek, majd arról beszélt, hogy a mai rohanó világban nehéz megbízható információhoz jutni, emellett pedig kevés a hiteles forrás is. Ez a kiadvány azonban minden korábbinál korrektebb és valóságosabb információkat tartalmaz – tette hozzá.

– A kamara a vállalkozásokért és a kamarai tagokért van – hangsúlyozta Varga József. A SKIK elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak a somogyi vállalkozásoknak. – A kiadvány arra ad választ, milyen évet zártak 2017-ben a somogyi cégek – mondta Varga József.

Koltainé Magyar Zsuzsanna, a NAV Somogy Megyei Adó-és Vámigazgatóságának igazgatója előadásában kiemelte: a somogyi gazdasági társasságok 2017-ben 1760,5 milliárd forintos nettó árbevételt értek el, ami 12,8 százalékkal több mint egy évvel korábban.

A TOP 100 somogyi vállalkozások első helyén a tabi Flextronics Kft. végzett 715 milliárd 10 millió forint nettó árbevétellel, amely 2016-hoz képest 124,5 milliárd forinttal több. A lista második helyén a siófoki FGSZ Zrt. szerepel, 101 milliárd 418 millió forinttal. A harmadik helyen az előző évhez képest változás történt. A jelképes dobogó harmadik fokára az előző évi negyedik helyezett KOMETA 99 Zrt. állhatott fel. A vállalkozás 43 milliárd 47 millió forint bevételt ért el 2017-ben. A lista negyedik helyét a Magyar Cukor Zrt. foglalja el, akik 2016-hoz képest csaknem 5,6 milliárd forinttal kevesebb árbevételre tettek szert, összesen 34 milliárd 428 millióval zártak. Az ötödik helyen a kaposvári VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. végzett 27 milliárd 950 millió forintos bevétellel.

Megkérdeztük, mit gondolnak a cégek képviselői a kiadványról?

Király Eszter, Mega-Papír 2004 Kft. területi képviselő: Azok a cégek, akik ebbe a kiadványba belekerülnek, azokat büszkeséggel tölti el, hogy rangsorolják őket. Ezáltal látjuk azt, hogy ki az aki fejlődik a megyében. A közös munkához is adhat alapot ez a kiadvány, hiszen a TOP 100 somogyi cégek között találhatunk olyat, akivel még nem állunk kapcsolatban.

Guzslován Attila, Sió Top-Ker Kft. ügyvezető: Megtiszteltetés Somogy megye első száz legnagyobb forgalmú cége közé tartozni. Három éve alakult a vállalkozásunk, tavaly még nem voltunk bent a TOP 100 kiadványban, idén viszont a 83. helyet foglaljuk el. Sikerünk a balatoni régió és Siófok fejlődése, valamint a kollégáim munkájának az eredményéből adódik.

Fazekas Endre, Pek-Snack Kft. ügyvezető igazgató: Ez egy nagyon jó kiadvány, szeretem az országosat és a megyeit is lapozgatni. Ad egy képet a somogyi vállalkozások életéről, fejlődésükről. Ez egy izgalmas összeállítás, amit jó nézegetni. Szakmailag is nagyon fontos, hiszen olyan partnereket is fel lehet fedezni, akikre eddig nem is gondolt az embert.

A kiadvány itt érhető el elektronikusan.

