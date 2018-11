Az EHF csoportkörért játszik a Siófok KC Oroszországban

A Vác kiejtése után a harmadik körben Togliattiban, a HC Lada otthonában folytatja EHF-kupaszereplését a Siófok KC szombaton, 13 órakor. A siófoki visszavágót 18-án, vasárnap, 18.45 órakor rendezik.

A sorsolás nem kedvezett a balatoniaknak, egyrészt a távolság miatt, hiszen a csapatnak oda-vissza 5600 kilométert kell utaznia, másrészt jelentős játékerőt képvisel a hétszázezres város klubja. A legutóbbi kiírásban is ott voltak, sőt tovább is jutottak a csoportkörből, mely után az a román Craiova búcsúztatta őket egyetlen gólos különbséggel, s meg is nyerte a kupát.

Vélhetően ezúttal is szeretnének messze jutni ebben a sorozatban, a bajnokságban minden estre nem állnak rosszul, hiszen tíz bajnokiból kilencet megnyertek, csak az „orosz Győrtől”, az Ambros Martin által irányított Don Rostovtól kaptak ki hazai pályán. Úgy tűnik, az idén sem sikerül megtörniük a Rostov uralmát Oroszországban.

A csapat erősségét mutatja, hogy a 28 éves kapus Utkina, illetve a 23 éves Dmitrieva is tagja az orosz válogatottnak, melyben nincs ott például a siófoki Khmyrova. Az előbbiek mellett pedig a húszéves Sherbak és 17 éves(!) Mikhailichenko pedig a bővebb kert tagja.

A nagy négyes mellett ott van a 29 éves, nagy Bajnokok Ligája tapasztalattal bíró Gayduk, aki játszott a román Baia Mare és a Don Rostovban, mielőtt a nyáron visszatért volna a Ladához. Kilenc bajnokin ötvenöt gólt ért el, amivel Dmitrievával párban a legeredményesebbek, vagyis rájuk nagyon kell figyelni védekezésben. Fontos láncszem Vedykhina is, aki viszont csak három bajnokin tudott játszani és akadnak olyan meglepetésemberek is Khomutov tréner együttesében, mint a 17 éves Kardyasheva, aki csapata legeredményesebb játékosa tudott lenni a Don Rostov ellen.

Ezekből is látszik, nem lesz könnyű dolguk a balatoniaknak, ám remélhetőleg a Fradi elleni bajnoki és a hosszú utazás ellenére is sikerül megfelelő eredményt elérni a hazai pálya előnyét élvező – 2000-2500 néző előtt játszó – Lada otthonában, ahol az elmúlt szezonban az EHF-kupában a Besancon, az Issy Paris, a Vipers és a Koebenhavn is elbukott, nyerni csak a már említett Craiovának sikerült.