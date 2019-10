Először érkezik Kaposvárra a vendég kisvárdai csapat

Az edzőváltáson átesett Kisvárda Master Good együttesét fogadja az első osztályú labdarúgó-bajnokságban a Kaposvári Rákóczi FC. A szombaton 17 órakor kezdődő összecsapást a somogyi zöld-fehérek a tizenkettedik, míg a kisvárdaiak a hetedik helyről várják. A találkozó érdekessége, hogy a két együttes még soha nem vívott egymással tétmérkőzést, azonban idén nyáron már megmérkőztek egymással egy budapesti felkészülési találkozón. Akkor a somogyiak kezdőcsapata, amely hatvan percig volt a pályán játékban felülmúlta az észak-magyarországiakat, akik végül 3–2-es sikert arattak. Ebből azonban már nem lehet következtetéseket levonni, hiszen akkor a Kisvárdát még Miriuta László irányította, akit már a Dajka László, Kocsis János páros váltott a kispadon. Sőt, azóta csatlakozott a Kisvárdához a román gólvágó, Gheorghe Grozav is, aki hat találattal jelenleg a góllövőlista élén áll.

A Kaposvári Rákóczi FC jelenleg a tabella utolsó helyén áll, de a fejlődés jelei egyre jobban látszódnak a csapaton. A zöld-fehérek a legutóbbi hazai meccsüket megnyerték a Diósgyőri VTK ellen, s Pakson is megvolt az esélyük a pontszerzésre.

– Ugyanolyan keményen készültünk, dolgoztunk a Kisvárda ellen is, mint az elmúlt hetekben – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – A felkészülésünket nem befolyásolta az, hogy a Kisvárdánál edzőváltás történt, hiszen egy ismerős edző tért vissza a kispadra, aki az előző szezonban is irányította az együttest. Mi csak magunkra koncentrálunk, arra, hogy minél jobban teljesítsünk ezen a mérkőzésen és a bajnokságban. A csapat fejlődik és tanul, ezt akár heti szinten is lehet látni. A paksi mérkőzésen is megvoltak a helyzeteink, csak egy kis szerencse és egy kis koncentráció hiányzott. Bízom benne, hogy az elvégzett munkának meglesz az eredménye, s ezek a helyzetek a jövőben már bemennek.