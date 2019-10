Hazai pályán nyert az MCM-Diamant

Nagyon úgy tűnik, hogy az idei női röplabdabajnokság nagyon erős – és roppant kiegyensúlyozott – lesz.

A nagy favorit kétségkívül a bajnoki címvédő Bp. Vasas-Óbuda Opus-Via, de ne feledkezzünk meg a korábban egymás után ötször bajnok Linamar-Békéscsabai RSE-ről, s az idei Magyar Kupa-győztes Farum-Nyíregyházi NRK-ról sem. Az idén bejelentkezett az egykori kaposvári legenda, Kántor Sándor által vezetett Újpesti TE, na meg a nyáron alaposan átalakult és megerősödött 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC is, amelyből a szombat esti hazai nyitányon lábsérülés miatt hiányzott a csapatkapitány, az Európa-bajnokságot megjárt válogatott Szerencsés-Miklai Zsanett.

A vendég fővárosi lila-fehérek is alaposan átalakultak a nyáron. Leigazolták a korábbi török bajnok Melis Ece Yurtsevertet, náluk folytatja a korábban Franciaországban játszott kubai Dasami Sanchez Savón, s a kanadai válogatott Sarah Chase, valamint a cseh válogatott Petra Kajdová is – aki többször is állhatott a dobogón, s legutóbb a VK Prostejov színeiben szerepelt – őket erósíti. Szintén a fővárosi lila arnadának (új) tagja Ancsin Kitti, aki a kupagyőztes Nyíregyházáról tért haza, s náluk folytatja röplabdás pályafutását a Budaörsről érkezett Kilyénfalvi Zsófia is.

A tétnek megfelelően kezdtek a csapatok, ám a folytatás már úgy alakult, ahogy azt a házigazdák tervezték. A kaposváriak ellentmondást nem tűrően osztották a nagyobbnál nagyobb blokkokat; főleg a horvát Lorena Sipic jeleskedett, aki a nyitó játszmában három ellenfelét is betakarta irgalmatlanul.

A második felvonás a vendég újpestieké volt. A cseh válogatott Petra Kajdovát – legalábbis ekkor még – lehetetlen volt feltartóztatni: csak ebben a játékrészben tucatnyi pontot szorgoskodott össze.

A harmadik szettre aztán nagyon összekapta magát az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC szerb különítménye, nevezetesen Sara Klisura, Dubravka Djuric és Tatjana Matics. Eleinte még a vendég fővárosiak vezettek ugyan 1–2 ponttal, ám a szett második felében megváltozott a játék képe.

A negyedik, utolsó felvonásban Kántor Sándor már 8–0-nál kikérte a második idejét is, ám a hazaiak előnye még tovább nőtt. Az eredményjelző már 10–0-át mutatott, amikor megszerezték első pontjukat a lilák a negyedik játszmában. Mindent megpróbáltak, ám ez csupán annyira volt elég, hogy valamelyest faragjanak a tetemes hátrányukon. Végül a szerb Dubrava Djuric tett pontot a több mint másfél órás ütközet végére.

Folytatás a jövő héten csütörtökön a vasi megyeszékhelyen: a Szombathelyi Haladás elleni ütközet 19 órakor kezdődik.

1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC–Újpesti TE 3–1 (19, –16, 20, 19)

Kaposvár Aréna, 800 néző. V.: Szabó P., Horváth M.

1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC: Tálas (2), Matics (11), Sipic (6), Szűcs K. (7), Klisura (18), Djuric (12). Csere: Szpin (liberó). Hegyi (liberó), Kalmár V. (–), Horváth A. (–). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Újpesti TE: Bagyinka (2), Yurtsever (8), Lacombe (6), Carabau (2), Kajdová (27), Nikic (10). Csere: Maurer (liberó), Sanchez (9), Ancsin (1), Nagy V. (1). Vezetőedző: Kántor Sándor.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–4, 10–7, 15–11, 20–15, 25–19 (22 perc).

2. játszma: 2–5, 3–10, 7–15, 11–15, 12–20, 16–25 (23 perc).

3. játszma: 4–5, 9–10, 15–12, 20–15, 25–20 (23 perc).

4. játszma: 10–0, 10–3, 15–11, 20–15, 25–19 (25 perc).