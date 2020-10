Kétszeres BL-győztes edző a Siófok KC új szakvezetője

Az edzőként kétszeres Bajnokok Ligája- és egyszeres EHF-kupa-győztes Zdravko Zovko ül le a kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC kispadjára.

Ahogy arról már beszámoltunk közös megegyezéssel szerződést bontott vezetőedzőjével, Bent Dahllal a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC. Kedden kiderült, a norvég mester távozását követően Zdravko Zovko veszi át az SKC irányítását. A 65 esztendős horvát szakember a 2020/2021-es szezon végéig írt alá.

– Az idei szereplésünk, az eredmények és a pályán mutatott teljesítmény egyértelműsítette, változtatásra van szükség – fogalmazott az együttes hivatalos honlapján Fodor János, a Siófok KC ügyvezetője. – Megoldásként egy olyan szakembert kerestünk, aki a mentalitásával, a tapasztalatával és a filozófiájával képes rövid időn belül változásokat elérni. Fontos, hogy a lehető leghamarabb kimozduljon a csapat abból az állapotból, amiben most van, s ehhez új impulzusok kellenek. Az új vezetőedző kiválasztásakor az is meghatározó szempont volt, hogy ismeri a magyar bajnokságot, a hazai együtteseket és játékosokat, így nem kell extra energiát belefektetnie abba, hogy naprakész legyen. Úgy gondolom, Zdravko Zovko eredményei önmagukért beszélnek. Egyelőre a szezon végéig szóló megállapodást kötöttünk vele.

– Nem könnyű az a helyzet, amiben most vagyunk, hiszen alapesetben háromnaponta mérkőzést játszunk, így nincs sok idő az ismerkedésre és a felkészülésre – tette hozzá az ügyvezető. – Ráadásul hétfő este érkezett a hír, miszerint az egyik játékosunk koronavírusos lett, így a csapatnak karanténba kellett vonulnia. Egyelőre kérdéses, hogy az új vezetőedző mikor tudja elkezdeni a munkát a játékosokkal.

Zdravko Zovko egész játékos-pályafutását az RK Medvescak csapatánál töltötte, 1984-ben pedig olimpiai bajnok lett a jugoszláv válogatottal. Edzői pályafutását 1990-ben kezdte, s legnagyobb sikereit pedig az RK Zagreb, a Fotex Veszprém, a Podravka Koprivnica, valamint a DKKA vezetőedzőjeként érte el. Dolgozott a horvát férfi és női válogatott élén, valamint volt a Lasko Pivovara Celje edzője is. Legutóbb a Győri Audi ETO KC másodedzői posztját töltötte be Danyi Gábor mellett.

– Akárhová is mész edzőként, az mindig egy új kihívást jelent számodra – nyilatkozta az SKC frissen kinevezett vezetőedzője, Zdravko Zovko. – A Siófok egy nagyon jó csapat, testközelből láthattam a fejlődésüket az elmúlt években. Biztos vagyok benne, hogy a Covid-helyzet és az abból fakadó döntések egy törést jelentettek a klub és a játékosok számára, és talán ez is hatással volt az elmúlt időszak eredményeire. Egy új fejezetet kell nyitnunk, magunk mögött kell hagynunk a múltat. Nincs sok időnk a felkészülésre, a közelgő feladatokra kell koncentráljunk. Készen állok a feladatra és nagyon várom, hogy elkezdhessük a közös munkát.

Edzői pályafutása első éveiben egymást követő két szezonban – 1991/92-ben és 1992/93-ban – is Bajnokok Ligáját nyert az RK Zagreb férficsapatával, mielőtt a Lasko Pivovara Celje edzője lett. Megannyi horvát- és szlovén bajnoki cím, illetve kupagyőzelem után, 2000-ben ült le a Veszprém kispadjára, mellyel egymást követő öt évben lett magyar bajnok. A 2001/02-es szezonban BL-döntőbe vezette az együttest, végül 2007-ben távozott és vette át női vonalon a Podravka Koprivnica gárdáját, legutóbb 2016-ban a DKKA-t vezette EHF-kupa győzelemig.

Karanténban az együttes

A Magyar Kézilabda Szövetség versenykiírásának megfelelően minden hétfőn PCR-teszten esnek át a női NB I.-ben szereplő Siófok játékosai. A legutóbbi mintavétel után, még aznap későeste kapták meg a hírt, miszerint az egyik sportolójuk megfertőződött.

– A protokollnak megfelelően a Siófok KC játékosai és a közvetlen stábtagok karanténba vonultak – nyilatkozta az együttes hivatalos honlapján Kisegyházi Attila, az SKC járványügyi felelőse. – A klub egyik utánpótlás edzője is a járványra utaló tüneteket produkált, a teszt elvégzése után nála is kimutatható volt a vírus, így ő és a csapata is karanténba vonult.

– Klubunk megkezdte a tárgyalást a Magyar Kézilabda Szövetséggel, valamint a soron következő ellenfeleink képviselőivel, nevezetesen a Mosonmagyaróvárral, Kisvárdával, valamint a Békéscsabával a bajnoki mérkőzések halasztásáról – írta a siofokkc.hu. – Minden járványügyi intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy sportolóink, stábtagjaink, munkatársaink egészségét megőrizzük.